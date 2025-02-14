https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-batidaki-hukumetler-vatandaslarina-egitilmis-hayvanlar-gibi-1093680274.html

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Batı'daki hükümetlerin... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T21:39+0300

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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Batı'daki demokratik hükümetlerin vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' ya da küresel ekonominin dişlileri gibi davranmak yerine onların görüşlerini dikkate almaları gerektiğini söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Ülkelerimizin vatandaşları kendilerini eğitilmiş hayvanlar ya da küresel ekonominin değiştirilebilir unsurları olarak görmüyor. Kendi liderleri tarafından yerlerinden edilmek ya da görmezden gelinmek istememelerine şaşmamalı. Demokrasi bu meseleleri seçim süreci yoluyla ele almalıdır” dedi.Vatandaşların görüşlerini bastırmanın, siyasi sürece katılımlarını sınırlamanın ve medyayı sansürlemenin demokrasiyi korumadığını, sadece yok ettiğini vurgulayan Vance, şu cümleleri kaydetti:Vance, milyonlarca seçmene görüşlerinin önemsiz olduğu mesajının verilmesi halinde hiçbir demokrasinin -Amerikan ya da Avrupa- ayakta kalamayacağını da sözlerine ekledi.'Avrupa'nın göç krizi politikacıların bilinçli kararlarıyla tetiklendi'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki göç krizinin durup dururken ortaya çıkmadığını, son on yılda politikacılar tarafından alınan bilinçli kararların bir sonucu olduğunu söyledi.Vance konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:Vance ayrıca Münih'te yaşanan son trajediyi hatırlatarak bu tür olayların giderek daha sık yaşandığını belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Avrupa'daki seçmenler kontrolsüz göç istemiyor'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa vatandaşlarının kontrolsüz göçü desteklemediğini söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa'nın siyasi rotasını değiştirmesi için göçmenlerle ilgili daha kaç trajedi yaşaması gerekiyor? Bu kıtadaki tek bir seçmen bile milyonlarca yasadışı göçmene kapıları açmak için sandığa gitmedi" dedi.'Kendi seçmeninden korkan Avrupa'ya ABD yardım edemez'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki mevcut krizin dış faktörlerin değil kendi kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.Cuma günü başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa birçok zorlukla karşı karşıya ancak bu kıtanın şu anda karşı karşıya olduğu kriz, hep birlikte karşı karşıya olduğumuza inandığım kriz, kendi kararlarımızın sonucudur” dedi.Avrupalı liderlere de seslenen Vance, ABD'nin kendi seçmenlerinin görüşlerinden korkanlara yardım edemeyeceğini vurgulayarak, “Eğer kendi seçmenlerinizden kaçıyorsanız, Amerika'nın sizin için yapabileceği hiçbir şey yok” cümlesini kaydetti.'Sansür Avrupa'yı tehdit ediyor'Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Vance, “Sansür için en yüksek sesle yapılan çağrıların Avrupa'dan değil, kendi ülkemden geldiğinin farkındayım” dedi.Vance, eski ABD Başkanı Joe Bid"en'ın yönetiminin, Beyaz Saray'ın 'dezenformasyon' olarak nitelendirdiği haberleri örtbas etmek için sosyal medyaya yaptığı baskıya atıfta bulunduğunu açıkladı. Vance konuşmasında ayrıca, sansürün Avrupa'da da var olduğunu vurguladı.Bazı AB ülkelerindeki seçimleri etkilediği iddiasıyla başta Rusya olmak üzere diğer ülkelere yöneltilen iddiaların bu demokrasilerin zayıflığına işaret edebileceğini söyleyen Vance, “Eğer demokrasiniz yabancı bir ülkeden gelen 100 bin dolarlık bir reklamla yok edilebiliyorsa, o kadar da güçlü değildir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-rubio-ile-gorustu-1093678967.html

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