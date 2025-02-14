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ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Batı'daki hükümetlerin... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T21:39+0300
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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Batı'daki demokratik hükümetlerin vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' ya da küresel ekonominin dişlileri gibi davranmak yerine onların görüşlerini dikkate almaları gerektiğini söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Ülkelerimizin vatandaşları kendilerini eğitilmiş hayvanlar ya da küresel ekonominin değiştirilebilir unsurları olarak görmüyor. Kendi liderleri tarafından yerlerinden edilmek ya da görmezden gelinmek istememelerine şaşmamalı. Demokrasi bu meseleleri seçim süreci yoluyla ele almalıdır” dedi.Vatandaşların görüşlerini bastırmanın, siyasi sürece katılımlarını sınırlamanın ve medyayı sansürlemenin demokrasiyi korumadığını, sadece yok ettiğini vurgulayan Vance, şu cümleleri kaydetti:Vance, milyonlarca seçmene görüşlerinin önemsiz olduğu mesajının verilmesi halinde hiçbir demokrasinin -Amerikan ya da Avrupa- ayakta kalamayacağını da sözlerine ekledi.'Avrupa'nın göç krizi politikacıların bilinçli kararlarıyla tetiklendi'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki göç krizinin durup dururken ortaya çıkmadığını, son on yılda politikacılar tarafından alınan bilinçli kararların bir sonucu olduğunu söyledi.Vance konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:Vance ayrıca Münih'te yaşanan son trajediyi hatırlatarak bu tür olayların giderek daha sık yaşandığını belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Avrupa'daki seçmenler kontrolsüz göç istemiyor'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa vatandaşlarının kontrolsüz göçü desteklemediğini söyledi.Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa'nın siyasi rotasını değiştirmesi için göçmenlerle ilgili daha kaç trajedi yaşaması gerekiyor? Bu kıtadaki tek bir seçmen bile milyonlarca yasadışı göçmene kapıları açmak için sandığa gitmedi" dedi.'Kendi seçmeninden korkan Avrupa'ya ABD yardım edemez'ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki mevcut krizin dış faktörlerin değil kendi kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.Cuma günü başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa birçok zorlukla karşı karşıya ancak bu kıtanın şu anda karşı karşıya olduğu kriz, hep birlikte karşı karşıya olduğumuza inandığım kriz, kendi kararlarımızın sonucudur” dedi.Avrupalı liderlere de seslenen Vance, ABD'nin kendi seçmenlerinin görüşlerinden korkanlara yardım edemeyeceğini vurgulayarak, “Eğer kendi seçmenlerinizden kaçıyorsanız, Amerika'nın sizin için yapabileceği hiçbir şey yok” cümlesini kaydetti.'Sansür Avrupa'yı tehdit ediyor'Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Vance, “Sansür için en yüksek sesle yapılan çağrıların Avrupa'dan değil, kendi ülkemden geldiğinin farkındayım” dedi.Vance, eski ABD Başkanı Joe Bid"en'ın yönetiminin, Beyaz Saray'ın 'dezenformasyon' olarak nitelendirdiği haberleri örtbas etmek için sosyal medyaya yaptığı baskıya atıfta bulunduğunu açıkladı. Vance konuşmasında ayrıca, sansürün Avrupa'da da var olduğunu vurguladı.Bazı AB ülkelerindeki seçimleri etkilediği iddiasıyla başta Rusya olmak üzere diğer ülkelere yöneltilen iddiaların bu demokrasilerin zayıflığına işaret edebileceğini söyleyen Vance, “Eğer demokrasiniz yabancı bir ülkeden gelen 100 bin dolarlık bir reklamla yok edilebiliyorsa, o kadar da güçlü değildir” dedi.
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abd, j.d. vance, greta thunberg, elon musk, abd, batı, amerika, ab, avrupa, göç, sansür
abd, j.d. vance, greta thunberg, elon musk, abd, batı, amerika, ab, avrupa, göç, sansür

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı

21:39 14.02.2025
Vance
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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ABD Başkan Yardımcısı Vance, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Batı'daki hükümetlerin vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranması gerektiğini belirterek kendi seçmeninden korkan Avrupa'ya ABD'nin yardım edemeyeceğini vurguladı.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Batı'daki demokratik hükümetlerin vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' ya da küresel ekonominin dişlileri gibi davranmak yerine onların görüşlerini dikkate almaları gerektiğini söyledi.
Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Ülkelerimizin vatandaşları kendilerini eğitilmiş hayvanlar ya da küresel ekonominin değiştirilebilir unsurları olarak görmüyor. Kendi liderleri tarafından yerlerinden edilmek ya da görmezden gelinmek istememelerine şaşmamalı. Demokrasi bu meseleleri seçim süreci yoluyla ele almalıdır” dedi.
Vatandaşların görüşlerini bastırmanın, siyasi sürece katılımlarını sınırlamanın ve medyayı sansürlemenin demokrasiyi korumadığını, sadece yok ettiğini vurgulayan Vance, şu cümleleri kaydetti:

Ya halkın sesinin önemli olduğu ilkesini desteklersiniz ya da desteklemezsiniz. Eğer Amerikan demokrasisi Greta Thunberg'in 10 yıl boyunca ahlak dersi vermesine dayanabildiyse, siz de Elon Musk'ın paylaşımlarına birkaç ay dayanabilirsiniz.

Vance, milyonlarca seçmene görüşlerinin önemsiz olduğu mesajının verilmesi halinde hiçbir demokrasinin -Amerikan ya da Avrupa- ayakta kalamayacağını da sözlerine ekledi.

'Avrupa'nın göç krizi politikacıların bilinçli kararlarıyla tetiklendi'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki göç krizinin durup dururken ortaya çıkmadığını, son on yılda politikacılar tarafından alınan bilinçli kararların bir sonucu olduğunu söyledi.
Vance konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri kaydetti:
Kitlesel göçten daha acil bir şey yoktur. Bugün bu ülkede yaşayan neredeyse her beş kişiden biri yurtdışında doğdu. Bu rekor bir seviyedir. Bu arada ABD'de de aynı durum söz konusu - yine tarihi bir seviyede. AB'ye birlik dışından gelen göçmenlerin sayısı 2021'den 2022'ye kadar sadece bir yıl içinde iki katına çıktı ve ardından artmaya devam etti. Bu durum durup dururken ortaya çıkmadı, son on yılda kıta genelinde ve dünya çapında politikacılar tarafından alınan bir dizi bilinçli kararın sonucudur.
Vance ayrıca Münih'te yaşanan son trajediyi hatırlatarak bu tür olayların giderek daha sık yaşandığını belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bu kararların neden olduğu dehşeti dün tam da bu şehirde gördük. Avrupa'da ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde buna benzer hikayeleri çok sık duyduk. Genellikle 25 yaşlarında genç bir adam olan ve polis tarafından zaten tanınan bir sığınmacı, bir arabayı kalabalığın üzerine sürüyor ve insanların hayatını mahvediyor. Rotamızı değiştirmemiz için bunun gibi daha kaç trajedinin yaşanması gerekiyor?.

'Avrupa'daki seçmenler kontrolsüz göç istemiyor'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa vatandaşlarının kontrolsüz göçü desteklemediğini söyledi.
Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa'nın siyasi rotasını değiştirmesi için göçmenlerle ilgili daha kaç trajedi yaşaması gerekiyor? Bu kıtadaki tek bir seçmen bile milyonlarca yasadışı göçmene kapıları açmak için sandığa gitmedi" dedi.

'Kendi seçmeninden korkan Avrupa'ya ABD yardım edemez'

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Avrupa'daki mevcut krizin dış faktörlerin değil kendi kararlarının bir sonucu olduğunu söyledi.
Cuma günü başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Vance, “Avrupa birçok zorlukla karşı karşıya ancak bu kıtanın şu anda karşı karşıya olduğu kriz, hep birlikte karşı karşıya olduğumuza inandığım kriz, kendi kararlarımızın sonucudur” dedi.
Avrupalı liderlere de seslenen Vance, ABD'nin kendi seçmenlerinin görüşlerinden korkanlara yardım edemeyeceğini vurgulayarak, “Eğer kendi seçmenlerinizden kaçıyorsanız, Amerika'nın sizin için yapabileceği hiçbir şey yok” cümlesini kaydetti.

'Sansür Avrupa'yı tehdit ediyor'

Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Vance, “Sansür için en yüksek sesle yapılan çağrıların Avrupa'dan değil, kendi ülkemden geldiğinin farkındayım” dedi.
Vance, eski ABD Başkanı Joe Bid"en'ın yönetiminin, Beyaz Saray'ın 'dezenformasyon' olarak nitelendirdiği haberleri örtbas etmek için sosyal medyaya yaptığı baskıya atıfta bulunduğunu açıkladı. Vance konuşmasında ayrıca, sansürün Avrupa'da da var olduğunu vurguladı.
Bazı AB ülkelerindeki seçimleri etkilediği iddiasıyla başta Rusya olmak üzere diğer ülkelere yöneltilen iddiaların bu demokrasilerin zayıflığına işaret edebileceğini söyleyen Vance, “Eğer demokrasiniz yabancı bir ülkeden gelen 100 bin dolarlık bir reklamla yok edilebiliyorsa, o kadar da güçlü değildir” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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