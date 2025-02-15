https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/trump-hamas-esirleri-1200da-serbest-birakmazsa-gazzeye-ne-olacak-bilmiyorum-1093683216.html
Trump: Hamas esirleri 12.00'da serbest bırakmazsa Gazze'ye ne olacak bilmiyorum
Trump: Hamas esirleri 12.00'da serbest bırakmazsa Gazze'ye ne olacak bilmiyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T02:44+0300
2025-02-15T02:44+0300
2025-02-15T02:44+0300
i̇srail- filistin çatışması
donald trump
gazze
i̇srail
hamas
i̇zzeddin el-kassam tugayları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8094fb1c26e06b70adfb231a81788a.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hamas-İsrail ateşkesi hakkında basına açıklamalarda bulundu.Gazze'de esirlerin bırakılmasıyla ilgili ne beklediği sorusuna Trump, "Saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem" yanıtını verdi.'Ben farklı bir tavır takınırdım'İsrail'in nasıl bir tavır takınacağını bilmediğini söyleyen Trump, "Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı" dedi. Ayrıca Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz" ifadesini kullandı.15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.Hamas, esir takasını askıya almıştıHamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının 'İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi' sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa 'ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları' tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hamas-gazzede-ateskes-ve-rehine-takasi-devam-edecek-1093639099.html
gazze
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1f/1093220660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4484393040cbbb20d01d09016918bb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, gazze, i̇srail, hamas, i̇zzeddin el-kassam tugayları
donald trump, gazze, i̇srail, hamas, i̇zzeddin el-kassam tugayları
Trump: Hamas esirleri 12.00'da serbest bırakmazsa Gazze'ye ne olacak bilmiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı. Bu kez Trump, "Hamas esirleri 12.00'da serbest bırakmazsa Gazze'ye ne olacak bilmiyorum" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Hamas-İsrail ateşkesi hakkında basına açıklamalarda bulundu.
Gazze'de esirlerin bırakılmasıyla ilgili ne beklediği sorusuna Trump, "Saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem" yanıtını verdi.
'Ben farklı bir tavır takınırdım'
İsrail'in nasıl bir tavır takınacağını bilmediğini söyleyen Trump, "Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı" dedi. Ayrıca Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz" ifadesini kullandı.
15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
Hamas, esir takasını askıya almıştı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının 'İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi' sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa 'ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları' tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.