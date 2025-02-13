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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/hamas-gazzede-ateskes-ve-rehine-takasi-devam-edecek-1093639099.html
Hamas: Gazze'de ateşkes ve rehine takası devam edecek
Hamas: Gazze'de ateşkes ve rehine takası devam edecek
Sputnik Türkiye
Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceklerini duyurdu. Ateşkes anlaşmasının askıya alınmasının ardından... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T17:00+0300
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israil- filistin çatışması
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israil
gazze
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israil başbakanlık ofisi
izzeddin el-kassam tugayları
ateşkes
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Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi ve rehine takasını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu.Hamas'tan yapılan açıklamada, rehine takasının takvime göre ve ateşkes anlaşmasına uygun bir şekilde uygulamaya devam edecekleri belirtildi.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, ateşkes ve rehine takası anlaşması krizinde uzlaşıya varılmadığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Mısır yerel basının yaptığı ateşkese ilişkin krizin çözüldüğüne ilişkin iddialar yalanlandı.İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 'tüm gücüyle savaşmaya geri döneceğini ve Gazze'yi işgal edeceğini' söyledi.İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/hamas-ateskes-anlasmasina-bagliyiz-ancak-gecikmeden-yukumluluklerini-yerine-getirmeyen-israil-1093587132.html
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ortadoğu, israil, gazze, mısır, hamas, israil başbakanlık ofisi, izzeddin el-kassam tugayları, ateşkes
ortadoğu, israil, gazze, mısır, hamas, israil başbakanlık ofisi, izzeddin el-kassam tugayları, ateşkes

Hamas: Gazze'de ateşkes ve rehine takası devam edecek

17:00 13.02.2025
© AA / Ashraf AmraGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Ashraf Amra
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Hamas, İsrail ile yapılan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceklerini duyurdu. Ateşkes anlaşmasının askıya alınmasının ardından taraflar arasında yükselen gerginliğin arasında ABD Başkanı Donald Trump devreye girerek Hamas’ın rehineleri serbest bırakması için 15 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar süre vermişti.
Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine anlaşmayı imzalandığı gibi ve rehine takasını da kapsayacak şekilde uygulamaya devam edeceğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, rehine takasının takvime göre ve ateşkes anlaşmasına uygun bir şekilde uygulamaya devam edecekleri belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise, ateşkes ve rehine takası anlaşması krizinde uzlaşıya varılmadığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, Mısır yerel basının yaptığı ateşkese ilişkin krizin çözüldüğüne ilişkin iddialar yalanlandı.
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail'in 'tüm gücüyle savaşmaya geri döneceğini ve Gazze'yi işgal edeceğini' söyledi.
İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek rehine takasının 5'inci turu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
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