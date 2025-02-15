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Son yağışlar İstanbul'a yaradı: Barajlardaki son durum açıklandı
Son yağışlar İstanbul'a yaradı: Barajlardaki son durum açıklandı
Sputnik Türkiye
Geçen yıl yüzde 27'ye kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 60,46 seviyesine yükseldi. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranını önemli ölçüde artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60,46'ya ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 27,49 seviyelerindeydi.Son yılların en düşük seviyelerini gören İstanbul barajları, Kasım ayında kritik eşiği aşarak alarm vermişti. Ancak kış mevsimiyle birlikte gelen yağışlar, su kaynaklarını canlandırdı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, Alibey Barajı yüzde 48,9, Büyükçekmece yüzde 57,3, Darlık yüzde 58,74, Elmalı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle Elmalı Barajı'nın tamamen dolması, su kaynakları açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.Kentin su ihtiyacını karşılayan diğer barajlardan Istrancalar yüzde 48,91, Kazandere yüzde 76,83, Pabuçdere yüzde 53,01, Sazlıdere yüzde 47,86, Terkos yüzde 61,27 ve Ömerli yüzde 68,44 doluluk oranına sahip. Tüm barajlar ve göletlerdeki toplam su miktarı ise 525,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.Son 10 yılın doluluk oranlarıİSKİ'nin istatistiklerine göre, 15 Şubat tarihli baraj doluluk oranları yıllara göre değişiklik gösterdi. 2015'te yüzde 93,89 olan doluluk oranı, 2020'de yüzde 61,5’e, 2021’de ise yüzde 47,2’ye kadar geriledi. 2023 yılında yüzde 33,38 ile en düşük seviyeyi gören barajlar, 2024'te yüzde 73,25 ile toparlanmaya başladı.Bu yıl yaşanan artış, İstanbul’un su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda umut verici bir tablo çizmekle beraber uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-baraj-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1093416380.html
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büyükçekmece
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istanbul baraj doluluk oranı, istanbul su durumu, iski baraj verileri, istanbul barajları, su tüketimi istanbul, elmalı barajı doluluk, melen su hattı, büyükçekmece barajı, istanbul yağış durumu, su tasarrufu istanbul

Son yağışlar İstanbul'a yaradı: Barajlardaki son durum açıklandı

16:33 15.02.2025
© AABaraj
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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Geçen yıl yüzde 27'ye kadar düşen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, son yağışlarla yüzde 60,46 seviyesine yükseldi.
İstanbul'da son dönemde etkili olan yağışlar, barajların doluluk oranını önemli ölçüde artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla kente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60,46'ya ulaştı. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 27,49 seviyelerindeydi.
Son yılların en düşük seviyelerini gören İstanbul barajları, Kasım ayında kritik eşiği aşarak alarm vermişti. Ancak kış mevsimiyle birlikte gelen yağışlar, su kaynaklarını canlandırdı. İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, Alibey Barajı yüzde 48,9, Büyükçekmece yüzde 57,3, Darlık yüzde 58,74, Elmalı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle Elmalı Barajı'nın tamamen dolması, su kaynakları açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
Kentin su ihtiyacını karşılayan diğer barajlardan Istrancalar yüzde 48,91, Kazandere yüzde 76,83, Pabuçdere yüzde 53,01, Sazlıdere yüzde 47,86, Terkos yüzde 61,27 ve Ömerli yüzde 68,44 doluluk oranına sahip. Tüm barajlar ve göletlerdeki toplam su miktarı ise 525,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ'nin istatistiklerine göre, 15 Şubat tarihli baraj doluluk oranları yıllara göre değişiklik gösterdi. 2015'te yüzde 93,89 olan doluluk oranı, 2020'de yüzde 61,5’e, 2021’de ise yüzde 47,2’ye kadar geriledi. 2023 yılında yüzde 33,38 ile en düşük seviyeyi gören barajlar, 2024'te yüzde 73,25 ile toparlanmaya başladı.
Bu yıl yaşanan artış, İstanbul’un su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda umut verici bir tablo çizmekle beraber uzmanlar, yağışların devam etmesi halinde doluluk oranlarının daha da yükselebileceğini belirtiyor.
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
6 Şubat, 11:08
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