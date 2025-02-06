https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-baraj-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1093416380.html

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Sputnik Türkiye

İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere, Kazlıdere gibi barajlardaki son... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-06T11:08+0300

2025-02-06T11:08+0300

2025-02-06T11:08+0300

türkiye

baraj

türkiye

istanbul

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

yağış

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İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların ardından merak ediliyor.Kasım ayında doluluk oranı azalmıştıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kasım ayında gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Barajların doluluk oranı ne?Peki, barajların doluluk oranı son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu. İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Alibey: yüzde 38Büyükçekmece: yüzde 49Darlık: yüzde 48Elmalı: yüzde 84Istrancalar: yüzde 49Kazandere: yüzde 87Pabuçdere: yüzde 53Sazlıdere: yüzde 42Terkos: yüzde 57Ömerli: yüzde 55

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-barajlarin-guncel-doluluk-oranlari-aciklandi-iski-paylasti-1092778134.html

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Sputnik Türkiye

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