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İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Sputnik Türkiye
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere, Kazlıdere gibi barajlardaki son... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların ardından merak ediliyor.Kasım ayında doluluk oranı azalmıştıİstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kasım ayında gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Barajların doluluk oranı ne?Peki, barajların doluluk oranı son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu. İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Alibey: yüzde 38Büyükçekmece: yüzde 49Darlık: yüzde 48Elmalı: yüzde 84Istrancalar: yüzde 49Kazandere: yüzde 87Pabuçdere: yüzde 53Sazlıdere: yüzde 42Terkos: yüzde 57Ömerli: yüzde 55
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baraj doluluk, istanbul baraj doluluk, barajlar dolu mu, baraj doluluk oranları, iski baraj doluluk oranı şubat 2025:
baraj doluluk, istanbul baraj doluluk, barajlar dolu mu, baraj doluluk oranları, iski baraj doluluk oranı şubat 2025:

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

11:08 06.02.2025
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere, Kazlıdere gibi barajlardaki son durumu İSKİ duyurdu. Peki İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların ardından merak ediliyor.

Kasım ayında doluluk oranı azalmıştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl kasım ayında gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti.

Barajların doluluk oranı ne?

Peki, barajların doluluk oranı son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu.
İski baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Alibey: yüzde 38
Büyükçekmece: yüzde 49
Darlık: yüzde 48
Elmalı: yüzde 84
Istrancalar: yüzde 49
Kazandere: yüzde 87
Pabuçdere: yüzde 53
Sazlıdere: yüzde 42
Terkos: yüzde 57
Ömerli: yüzde 55
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları açıklandı: İSKİ paylaştı
17 Ocak, 11:11
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