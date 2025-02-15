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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Avrupa, Vance’in eleştirilerini 'nefretle yutacak'
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Avrupa, Vance’in eleştirilerini 'nefretle yutacak'
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih'te yaptığı konuşmanın 'kışkırtıcı' olduğunu belirterek söz konusu bu... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T19:34+0300
2025-02-15T19:34+0300
politika
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, VKontakte sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'nin Münih Güvenlik Konferansı'ndaki eleştirilerini değerlendirdi. Medvedev, Avrupa'nın Vance'in eleştirilerini 'nefretle yutacağını' belirtti.Medvedev, Vance'nin Münih'teki konuşmasının 'kışkırtıcı' olduğunu ve birçok kişi tarafından rahatsızlıkla karşılandığını belirtti. "Demokrasiniz zayıf, seçimleriniz çöp, normal insan ahlakını ihlal eden kurallarınız saçmalık. Ve ifade özgürlüğü yok!" diyen Vance'nin, Avrupa'nın durumunu sert bir dille eleştirdiğini aktaran Medvedev, Amerikalı bir patron olmadan bu eleştirilerin Avrupa'da daha fazla yankı bulabileceğini ifade etti.Medvedev Avrupa'ya ilişkin gerçekleri dile getiren Vance'nin sözlerini destekleyerek, şu cümleleri kaydetti:Medvedev, Vance'i cesur bir adam olarak nitelendirirken, "Genel olarak cesur bir adam ancak hala deneyimsiz bir başkan yardımcısı" yorumunu yaptı.Vance, Münih'teki konuşmasında Avrupa ülkelerini eleştirerek Avrupa'nın sansür tehdidi altında olduğunu vurgulamıştı. Batılı hükümetlere, vatandaşlarını 'eğitilmiş hayvanlar' ya da küresel ekonominin basit dişlileri olarak değil, onların görüşlerini dikkate alarak yönetmeye çağıran Vance, ayrıca Avrupa'nın asıl tehdidinin Rusya ve Çin'den değil, kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını ifade etmişti.'Trump'ı her konuda azarlayan Kiev palyaçosu'Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Vladimir Zelenskiy'i ABD Başkanı Donald Trump'ı her konuda azarlayan bir 'Kiev palyaçosu' olarak nitelendirdi ve Amerikan liderinin nasıl tepki vereceğini merak ettiğini söyledi.Sosyal medya hesabı X'te de paylaşım yapan Medvedev, "Kiev palyaçosu Trump'a ağzına gelen her şeyi söyledi. Yani, istenmeyen bir dilenci ve hırsız, verenin eline tükürür. Asıl soru şu: Trump nasıl tepki verecek?” cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-batidaki-hukumetler-vatandaslarina-egitilmis-hayvanlar-gibi-1093680274.html
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dmitriy medvedev, münih, rusya güvenlik konseyi, avrupa, james david vance, j.d. vance, avrupa birliği, rusya, çin
dmitriy medvedev, münih, rusya güvenlik konseyi, avrupa, james david vance, j.d. vance, avrupa birliği, rusya, çin

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev: Avrupa, Vance’in eleştirilerini 'nefretle yutacak'

19:34 15.02.2025
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD Başkan Yardımcısı Vance'in Münih'te yaptığı konuşmanın 'kışkırtıcı' olduğunu belirterek söz konusu bu eleştirilerin Avrupa tarafından 'nefretle yutulacağını' vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, VKontakte sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'nin Münih Güvenlik Konferansı'ndaki eleştirilerini değerlendirdi.
Medvedev, Avrupa'nın Vance'in eleştirilerini 'nefretle yutacağını' belirtti.
Medvedev, Vance'nin Münih'teki konuşmasının 'kışkırtıcı' olduğunu ve birçok kişi tarafından rahatsızlıkla karşılandığını belirtti. "Demokrasiniz zayıf, seçimleriniz çöp, normal insan ahlakını ihlal eden kurallarınız saçmalık. Ve ifade özgürlüğü yok!" diyen Vance'nin, Avrupa'nın durumunu sert bir dille eleştirdiğini aktaran Medvedev, Amerikalı bir patron olmadan bu eleştirilerin Avrupa'da daha fazla yankı bulabileceğini ifade etti.
Medvedev Avrupa'ya ilişkin gerçekleri dile getiren Vance'nin sözlerini destekleyerek, şu cümleleri kaydetti:
AB sınırları içerisindeki mevcut Avrupa, genç ve muhteşem bir güzelliğe bürünmeye çalışan kötü, yaşlı bir kadındır. Böyle bir Avrupa'nın zamanı geri dönüşü olmayan bir şekilde geçmiştir. Gerçekten zayıf, itici ve pratikte kendisinden başka kimsenin ona ihtiyacı yok.
Medvedev, Vance'i cesur bir adam olarak nitelendirirken, "Genel olarak cesur bir adam ancak hala deneyimsiz bir başkan yardımcısı" yorumunu yaptı.
Vance, Münih'teki konuşmasında Avrupa ülkelerini eleştirerek Avrupa'nın sansür tehdidi altında olduğunu vurgulamıştı. Batılı hükümetlere, vatandaşlarını 'eğitilmiş hayvanlar' ya da küresel ekonominin basit dişlileri olarak değil, onların görüşlerini dikkate alarak yönetmeye çağıran Vance, ayrıca Avrupa'nın asıl tehdidinin Rusya ve Çin'den değil, kendi iç dinamiklerinden kaynaklandığını ifade etmişti.

'Trump'ı her konuda azarlayan Kiev palyaçosu'

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Vladimir Zelenskiy'i ABD Başkanı Donald Trump'ı her konuda azarlayan bir 'Kiev palyaçosu' olarak nitelendirdi ve Amerikan liderinin nasıl tepki vereceğini merak ettiğini söyledi.
Sosyal medya hesabı X'te de paylaşım yapan Medvedev, "Kiev palyaçosu Trump'a ağzına gelen her şeyi söyledi. Yani, istenmeyen bir dilenci ve hırsız, verenin eline tükürür. Asıl soru şu: Trump nasıl tepki verecek?” cümlesini kaydetti.
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
POLİTİKA
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Batı'daki hükümetler vatandaşlarına 'eğitilmiş hayvanlar' gibi davranmamalı
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