https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/rus-hava-savunma-sistemleri-dun-gece-ukraynaya-ait-toplam-40-iha-imha-etti-1093685260.html

Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti

Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 40 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T09:41+0300

2025-02-15T09:41+0300

2025-02-15T09:51+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

iha

insansız hava aracı (iha)

savunma

bilgilendirme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Volgograd, Kaluga, Rostov ve Saratov bölgelerinde Ukrayna tarafından gönderilen 40 İHA düşürdü.Açıklamada, “Geçen gece görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı önledi ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Volgograd Bölgesi’nde 17, Kaluga Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9 ve Saratov Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA’larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html

rusya

ukrayna

volgograd

rostov

saratov

kaluga bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), savunma, bilgilendirme, volgograd, rostov, saratov, kaluga bölgesi