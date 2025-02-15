https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/rus-hava-savunma-sistemleri-dun-gece-ukraynaya-ait-toplam-40-iha-imha-etti-1093685260.html
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 40 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:41+0300
2025-02-15T09:41+0300
2025-02-15T09:51+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
iha
insansız hava aracı (iha)
savunma
bilgilendirme
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Volgograd, Kaluga, Rostov ve Saratov bölgelerinde Ukrayna tarafından gönderilen 40 İHA düşürdü.Açıklamada, “Geçen gece görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı önledi ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Volgograd Bölgesi’nde 17, Kaluga Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9 ve Saratov Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA’larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), savunma, bilgilendirme, volgograd, rostov, saratov, kaluga bölgesi
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti
09:41 15.02.2025 (güncellendi: 09:51 15.02.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 40 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Volgograd, Kaluga, Rostov ve Saratov bölgelerinde Ukrayna tarafından gönderilen 40 İHA düşürdü.
Açıklamada, “Geçen gece görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı önledi ve imha etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Volgograd Bölgesi’nde 17, Kaluga Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9 ve Saratov Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA’larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.