Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/rus-hava-savunma-sistemleri-dun-gece-ukraynaya-ait-toplam-40-iha-imha-etti-1093685260.html
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti
Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 40 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:41+0300
2025-02-15T09:51+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
iha
insansız hava aracı (iha)
savunma
bilgilendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_0:28:744:447_1920x0_80_0_0_9a3d916fe0517dd77924711009e6e7f0.png
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Volgograd, Kaluga, Rostov ve Saratov bölgelerinde Ukrayna tarafından gönderilen 40 İHA düşürdü.Açıklamada, “Geçen gece görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı önledi ve imha etti” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Volgograd Bölgesi’nde 17, Kaluga Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9 ve Saratov Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA’larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html
rusya
ukrayna
volgograd
rostov
saratov
kaluga bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/14/1084026850_57:0:688:473_1920x0_80_0_0_0fdfca14ff0c676b86c203bd0db96590.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), savunma, bilgilendirme, volgograd, rostov, saratov, kaluga bölgesi
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, iha, insansız hava aracı (iha), savunma, bilgilendirme, volgograd, rostov, saratov, kaluga bölgesi

Rus hava savunma sistemleri dün gece Ukrayna’ya ait toplam 40 İHA imha etti

09:41 15.02.2025 (güncellendi: 09:51 15.02.2025)
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin geçen gece Rusya’nın 4 bölgesinde Ukrayna’ya ait toplam 40 insansız hava aracı (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus hava savunma sistemleri dün gece boyunca Rusya’nın Volgograd, Kaluga, Rostov ve Saratov bölgelerinde Ukrayna tarafından gönderilen 40 İHA düşürdü.
Açıklamada, “Geçen gece görevdeki hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait 40 insansız hava aracı önledi ve imha etti” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Volgograd Bölgesi’nde 17, Kaluga Bölgesi’nde 12, Rostov Bölgesi’nde 9 ve Saratov Bölgesi’nde 2 İHA imha edildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA’larla saldırılar düzenliyor. Rus hava savunma güçleri saldırıların büyük bir kısmını başarıyla püskürtüyor.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
Ukrayna krizi
Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Dün, 07:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала