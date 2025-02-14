https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html

Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 50 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:19+0300

2025-02-14T07:19+0300

2025-02-14T07:39+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500568_0:23:758:449_1920x0_80_0_0_9eb1e73ac3fb97cc65cb8f8095d4abb1.png

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 41’i Belgorod Bölgesi, beşi Voronej Bölgesi ve dördü Rostov Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trump-abd-rusya-ve-ukraynanin-bir-araya-gelme-tarihini-duyurdu-1093651822.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha