https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html
Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 50 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T07:19+0300
2025-02-14T07:19+0300
2025-02-14T07:39+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500568_0:23:758:449_1920x0_80_0_0_9eb1e73ac3fb97cc65cb8f8095d4abb1.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Hava hedeflerinin 41’i Belgorod Bölgesi, beşi Voronej Bölgesi ve dördü Rostov Bölgesi’nde vuruldu.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trump-abd-rusya-ve-ukraynanin-bir-araya-gelme-tarihini-duyurdu-1093651822.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087500568_63:0:694:473_1920x0_80_0_0_df0285859c54dedba7319764cf654a70.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha
Rus hava savunması görev başında: Gece 50 Ukrayna İHA’sı imha edildi
07:19 14.02.2025 (güncellendi: 07:39 14.02.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 50 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) engellendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma sistemleri geçen gece boyunca 50 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.
Hava hedeflerinin 41’i Belgorod Bölgesi, beşi Voronej Bölgesi ve dördü Rostov Bölgesi’nde vuruldu.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.