https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/nato-genel-sekreteri-ruttede-avrupaya-uyardi-sikayet-etmek-yerine-somur-fikirler-sunun-1093697734.html

NATO Genel Sekreteri Rutte'de Avrupa'ya uyardı: 'Şikayet etmek yerine somur fikirler sunun'

NATO Genel Sekreteri Rutte'de Avrupa'ya uyardı: 'Şikayet etmek yerine somur fikirler sunun'

Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalıları 'şikayet etmeyi bırakmaya' ve Ukrayna'da barış için somut öneriler geliştirmeye çağırarak Avrupa'nın savunma... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T18:00+0300

2025-02-15T18:00+0300

2025-02-15T18:01+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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mark rutte

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı dostlarına müzakerelere katılmaları ve müzakere masasında ne olacağına dair şikayet etmek yerine somut fikirler sunmaları gerektiğini belirtti.Rutte, yaptığı açıklamada, "Harcamaları arttırın, Ukrayna'ya askeri eğitim ve silah sevkiyatının devam etmesini sağlayın ama aynı zamanda somut fikirler de sunun. Örneğin, güvenlik önlemleri nasıl alınabilir?" cümlelerini sarfetti.'Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır'Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin 'çok üzerine çıkacağını' ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söyledi.Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirdi.Avrupa'nın savunma harcamaları hedefine yönelik adımlarının ABD tarafından izleneceğini söyleyen Rutte, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/zelenskiyden-baska-bir-nato-onerisi-gundemden-dusurmeyecegim-1093695896.html

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