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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/nato-genel-sekreteri-ruttede-avrupaya-uyardi-sikayet-etmek-yerine-somur-fikirler-sunun-1093697734.html
NATO Genel Sekreteri Rutte'de Avrupa'ya uyardı: 'Şikayet etmek yerine somur fikirler sunun'
NATO Genel Sekreteri Rutte'de Avrupa'ya uyardı: 'Şikayet etmek yerine somur fikirler sunun'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalıları 'şikayet etmeyi bırakmaya' ve Ukrayna'da barış için somut öneriler geliştirmeye çağırarak Avrupa'nın savunma... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T18:00+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı dostlarına müzakerelere katılmaları ve müzakere masasında ne olacağına dair şikayet etmek yerine somut fikirler sunmaları gerektiğini belirtti.Rutte, yaptığı açıklamada, "Harcamaları arttırın, Ukrayna'ya askeri eğitim ve silah sevkiyatının devam etmesini sağlayın ama aynı zamanda somut fikirler de sunun. Örneğin, güvenlik önlemleri nasıl alınabilir?" cümlelerini sarfetti.'Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır'Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin 'çok üzerine çıkacağını' ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söyledi.Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirdi.Avrupa'nın savunma harcamaları hedefine yönelik adımlarının ABD tarafından izleneceğini söyleyen Rutte, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
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nato, avrupa, abd, ukrayna, washington, mark rutte

NATO Genel Sekreteri Rutte'de Avrupa'ya uyardı: 'Şikayet etmek yerine somur fikirler sunun'

18:00 15.02.2025 (güncellendi: 18:01 15.02.2025)
© AA / NATO / POOLNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / NATO / POOL
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NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalıları 'şikayet etmeyi bırakmaya' ve Ukrayna'da barış için somut öneriler geliştirmeye çağırarak Avrupa'nın savunma harcamaları konusunda izleneyeceğini ve taahhütlerini yerine getirmemeleri halinde ise Washington'dan aranacaklarını dile getirdi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupalı dostlarına müzakerelere katılmaları ve müzakere masasında ne olacağına dair şikayet etmek yerine somut fikirler sunmaları gerektiğini belirtti.
Rutte, yaptığı açıklamada, "Harcamaları arttırın, Ukrayna'ya askeri eğitim ve silah sevkiyatının devam etmesini sağlayın ama aynı zamanda somut fikirler de sunun. Örneğin, güvenlik önlemleri nasıl alınabilir?" cümlelerini sarfetti.

'Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır'

Rutte, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin 'çok üzerine çıkacağını' ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söyledi.
Müttefikler arasındaki uyum ve ABD'nin ittifaka olan bağlılığının devam etmesi konusunda iyimser olduğunu bildiren Rutte, öte yandan Avrupalı müttefiklerin mevcut harcama düzeylerinin yetersiz olduğunu ve savunmaya yaptıkları mali katkıları artırmaları gerektiğini dile getirdi.
Avrupa'nın savunma harcamaları hedefine yönelik adımlarının ABD tarafından izleneceğini söyleyen Rutte, konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Attığınız adımlar, takip edilip izlenecektir. Telefonun karşı tarafında olacağım ve eğer beni dinlemezseniz, taahhüdünüzü yerine getirmediğinizde eminim Washington'da çok iyi bir adam sizi arayacaktır.
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