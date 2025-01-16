MİT, 1935 tarihli belgeyi yayımlandı: ABD'li casusun Türk liderlere kod ad taktığı ortaya çıktı
17:05 16.01.2025 (güncellendi: 17:08 16.01.2025)
© Milli İstihbarat Teşkilatı - Özel KoleksiyonFaaliyetleri MAH tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına dair Şubat 1935 tarihli belge
© Milli İstihbarat Teşkilatı - Özel Koleksiyon
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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 'Özel Koleksiyon' arşivinde yayımlanan belgede faaliyetleri Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından kontrol altında tutulan Times muhabiri Collins’in kendisi ile irtibatlı olan ancak esasen MAH için çalışan bir kurum çalışanından Türk liderlerden takma isimle bahsetmesini istediği görüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı resmi internet sitesindeki ‘Özel Koleksiyon’ kısmındaki ‘Belgeler’ bölümünde muhtelif raporlar yayımlamaya devam ediyor.
Söz konusu bölümde, 'Faaliyetleri MAH tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına dair Şubat 1935 tarihli belge' adıyla bir rapor daha yayımlandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın 'Özel Koleksiyon' arşivinde yayımlanan belgede MAH çalışanının Collins’in kendisine verdiği talimatları merkeze raporlattığı ortaya çıktı.
Söz konusu raporda Times muhabiri Collins'in 28 Ocak 1935'te İstanbul'a döndüğü bilgisi yer alırken İstanbul'da irtibat kurduğu Nurettin ismindeki şahsın Collins için yazacağı telgrafları ve alacağı direktifleri MAH teşkilatına ileteceği bilgisi yer aldı.
Öte yandan Collins'in Nurettin'den Türk liderler için muhtelif kod isimler kullanmasını istediği de görüldü. Verilen bu talimatta: Atatürk yerine Robertson, İsmet İnönü yerine Smith ve Mareşal Fevzi Çakmak yerine Brown isimlerinin kullanılmasının istediğini belirtiliyor.
Yine söz konusu belgede, evrakı MAH'a raporlayan çalışanın Nurettin ile temasa geçilmesini istediği ve Collins'in Ankara ile olan muhabere ve temaslarının da bu yol ile takip edilmesini istediği bilgisine yer verildi.
© Milli İstihbarat Teşkilatı - Özel KoleksiyonFaaliyetleri MAH tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına dair Şubat 1935 tarihli belge
Faaliyetleri MAH tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına dair Şubat 1935 tarihli belge
© Milli İstihbarat Teşkilatı - Özel Koleksiyon