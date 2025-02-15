https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/koruma-altindaki-dag-kecilerini-avladi-1-milyon-961-bin-lira-para-cezasi-kesildi-1093699945.html
Koruma altındaki dağ keçilerini avladı: 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi
Koruma altındaki dağ keçilerini avladı: 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi
Sputnik Türkiye
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 koruma altındaki dağ keçisini avlayan kişiye yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi. Yapılan aramalarda etlerden sucuk yapıldığı... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T19:27+0300
2025-02-15T19:27+0300
2025-02-15T19:27+0300
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mersin
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dağ keçisi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avladığı belirlenen bir kişiye 1 milyon 961 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak avcılık olayının ortaya çıkmasının ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.Şüpheli M.N'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda, bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü ve 2 telsiz ele geçirildi. Ayrıca koruma altındaki dağ keçilerine ait 3 deri ve bu hayvanların etlerinden yapılmış sucuklar bulundu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi, koruma altındaki türleri yasa dışı avladığı gerekçesiyle M.N.'ye 1 milyon 961 bin lira para cezası kesti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.Öte yandan, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/isvecte-koruma-altindaki-kurt-nufusunu-kontrol-altinda-tutmak-icin-avlama-izni-yarin-basliyor-1092255433.html
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mersin, koruma alanı, dağ keçisi
mersin, koruma alanı, dağ keçisi
Koruma altındaki dağ keçilerini avladı: 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 3 koruma altındaki dağ keçisini avlayan kişiye yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi. Yapılan aramalarda etlerden sucuk yapıldığı ortaya çıktı. Şüpheli, yasa dışı silah bulundurmaktan da tutuklandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avladığı belirlenen bir kişiye 1 milyon 961 bin lira para cezası uygulandı. Kaçak avcılık olayının ortaya çıkmasının ardından Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.
Şüpheli M.N'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda, bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü ve 2 telsiz ele geçirildi. Ayrıca koruma altındaki dağ keçilerine ait 3 deri ve bu hayvanların etlerinden yapılmış sucuklar bulundu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi, koruma altındaki türleri yasa dışı avladığı gerekçesiyle M.N.'ye 1 milyon 961 bin lira para cezası kesti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.