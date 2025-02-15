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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi
Sputnik Türkiye
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek, talihsiz bir kaza sonucu kolunu kırdı. Ünlü oyuncu, sosyal medya... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T10:04+0300
2025-02-15T10:04+0300
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Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek, geçirdiği talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Kolunun alçıda olduğu bir fotoğraf paylaşan oyuncu, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.Feyza Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik.” Oyuncunun bu açıklaması, hem dizinin hayranları hem de takipçileri arasında üzüntüyle karşılandı.Feyza Civelek kimdir?1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisinde yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi oldu.Feyza Civelek, son olarak Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Nilay” karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif ve Instagram’da 2,2 milyon takipçiye sahip.Senarist bir annenin kızıFeyza Civelek’in annesi, 2014-2016 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek. Feyza Civelek, bu dizide yer almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilolarla da gündem olmuştu.Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakteri ile parladıKızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Civelek, canlandırdığı Nilay karakteri ile dikkat çekiyor. Dizinin başarısı ve oyuncunun performansı, magazin dünyasında sık sık konuşuluyor.Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdıSosyal medya hesabı üzerinden kolunun alçıda olduğu bir fotoğraf paylaşan oyuncu, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı. Hayranları, “Geçmiş olsun Nilay, sahalara çabuk dön” gibi yorumlarla Civelek’e moral verdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaza geçirdi

10:04 15.02.2025
© Fotoğraf : Show TVKızılcık Şerbeti Nilay
Kızılcık Şerbeti Nilay - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Fotoğraf : Show TV
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Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ile dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek, talihsiz bir kaza sonucu kolunu kırdı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. “Kolumu kırdım, görünmez kaza... Yine nazara geldik” ifadeleriyle hayranlarını korkuttu.
Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Nilay” karakterini canlandıran Feyza Civelek, geçirdiği talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Kolunun alçıda olduğu bir fotoğraf paylaşan oyuncu, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Feyza Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik.” Oyuncunun bu açıklaması, hem dizinin hayranları hem de takipçileri arasında üzüntüyle karşılandı.

Feyza Civelek kimdir?

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Feyza Civelek, ilk oyunculuk deneyimini Acemi Cadı dizisinde yaşadı. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde kısa bir süre rol aldı. Ancak geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, 2011 yılında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisi oldu.
Feyza Civelek, son olarak Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti’nde “Nilay” karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda sosyal medyada da oldukça aktif ve Instagram’da 2,2 milyon takipçiye sahip.

Senarist bir annenin kızı

Feyza Civelek’in annesi, 2014-2016 yılları arasında yayınlanan ve büyük ilgi gören Güllerin Savaşı dizisinin senaristi Melis Civelek. Feyza Civelek, bu dizide yer almak için 1,5 ay gibi kısa bir sürede verdiği kilolarla da gündem olmuştu.

Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakteri ile parladı

Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Civelek, canlandırdığı Nilay karakteri ile dikkat çekiyor. Dizinin başarısı ve oyuncunun performansı, magazin dünyasında sık sık konuşuluyor.

Hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı

Sosyal medya hesabı üzerinden kolunun alçıda olduğu bir fotoğraf paylaşan oyuncu, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı. Hayranları, “Geçmiş olsun Nilay, sahalara çabuk dön” gibi yorumlarla Civelek’e moral verdi.
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