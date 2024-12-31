https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/unlu-sanatci-gonul-akkor-hayatini-kaybetti-1092196877.html
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T00:36+0300
2024-12-31T00:36+0300
2024-12-31T00:58+0300
yaşam
şarkıcı
türk sanat müziği
hayatını kaybetti
gönül akkor
kamuran akkor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092196983_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_d02d651d58c3c480a45605f9723c8d07.jpg
Türk sanat müziği sanatçısı olan 82 yaşındaki Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.Gönül Akkor kimdir?Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Akkor, müzik kariyerine Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladı ve kısa sürede hem Türk sanat müziği hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'ndeki başarısının yanı sıra pop müzik alanında da çeşitli projelere imza attı. Farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Akkor'un en bilinen şarkıları arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" yer almaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/modern-folk-uclusunun-efsane-ismi-hayatini-kaybetti-1092147719.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092196983_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_ff6e9f3163d822a30f1c25c04b006516.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gönül akkor, gönül akkor öldü mü, gönül akkor yaş, gönül akkor kaç yaşında, gönül akkor öldü, gönül akkor kimdir
gönül akkor, gönül akkor öldü mü, gönül akkor yaş, gönül akkor kaç yaşında, gönül akkor öldü, gönül akkor kimdir
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
00:36 31.12.2024 (güncellendi: 00:58 31.12.2024)
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti.
Türk sanat müziği sanatçısı olan 82 yaşındaki Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Akkor, müzik kariyerine Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladı ve kısa sürede hem Türk sanat müziği hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.
Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'ndeki başarısının yanı sıra pop müzik alanında da çeşitli projelere imza attı. Farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Akkor'un en bilinen şarkıları arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" yer almaktadır.