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Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti. 31.12.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

şarkıcı

türk sanat müziği

hayatını kaybetti

gönül akkor

kamuran akkor

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Türk sanat müziği sanatçısı olan 82 yaşındaki Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.Gönül Akkor kimdir?Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Akkor, müzik kariyerine Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladı ve kısa sürede hem Türk sanat müziği hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'ndeki başarısının yanı sıra pop müzik alanında da çeşitli projelere imza attı. Farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Akkor'un en bilinen şarkıları arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" yer almaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/modern-folk-uclusunun-efsane-ismi-hayatini-kaybetti-1092147719.html

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