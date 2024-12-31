Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Serdal Adalı: 'Kazanan Beşiktaş olmuştur'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Krizler çağında çocuk olmak: 'Hayal kuramayan bir kuşak geliyor'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ahmet Güzel: '0-6 aylık bebeklerde ailelerin burun tıkanıklarını önemsemesi gerekiyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Tarım Teknolojilerinde Bir İlk: CERN’e kabul edilen tek şirket Türkiye’den
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki en uygun ve lüks yılbaşı tatili fiyatları
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Yeni yıla girmek de cep yakıyor: Evde ne kadar dışarıda ne kadar
18:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/unlu-sanatci-gonul-akkor-hayatini-kaybetti-1092196877.html
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti. 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T00:36+0300
2024-12-31T00:58+0300
yaşam
şarkıcı
türk sanat müziği
hayatını kaybetti
gönül akkor
kamuran akkor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092196983_0:0:829:466_1920x0_80_0_0_d02d651d58c3c480a45605f9723c8d07.jpg
Türk sanat müziği sanatçısı olan 82 yaşındaki Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.Gönül Akkor kimdir?Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Akkor, müzik kariyerine Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladı ve kısa sürede hem Türk sanat müziği hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'ndeki başarısının yanı sıra pop müzik alanında da çeşitli projelere imza attı. Farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Akkor'un en bilinen şarkıları arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" yer almaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/modern-folk-uclusunun-efsane-ismi-hayatini-kaybetti-1092147719.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1f/1092196983_0:0:829:622_1920x0_80_0_0_ff6e9f3163d822a30f1c25c04b006516.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gönül akkor, gönül akkor öldü mü, gönül akkor yaş, gönül akkor kaç yaşında, gönül akkor öldü, gönül akkor kimdir
gönül akkor, gönül akkor öldü mü, gönül akkor yaş, gönül akkor kaç yaşında, gönül akkor öldü, gönül akkor kimdir

Ünlü sanatçı Gönül Akkor hayatını kaybetti

00:36 31.12.2024 (güncellendi: 00:58 31.12.2024)
© Kamuran Akkor sosyal medyaGönül Akkor- Kamuran Akkor
Gönül Akkor- Kamuran Akkor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© Kamuran Akkor sosyal medya
Abone ol
Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor hayatını kaybetti.
Türk sanat müziği sanatçısı olan 82 yaşındaki Gönül Akkor, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Film-San Vakfının sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Ses sanatçısı Gönül Akkor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Gönül Akkor kimdir?

Şarkıcı Kamuran Akkor'un ablası olan Gönül Akkor, 4 Şubat 1942'de İstanbul'da doğdu. Akkor, müzik kariyerine Ankara Radyosu'nda stajyer olarak başladı ve kısa sürede hem Türk sanat müziği hem de popüler müzik dünyasında geniş bir hayran kitlesi edindi.
Çıkardığı plaklarla büyük ilgi gören Akkor, Türk Sanat Müziği'ndeki başarısının yanı sıra pop müzik alanında da çeşitli projelere imza attı. Farklı müzik türlerinde eserler seslendiren Akkor'un en bilinen şarkıları arasında "Aşkımıza Ağlıyorum", "Şarkılar Yazdım Sana", "Gönlümün İçindedir", "Tadı Yok Sensiz Geçen", "İntizar", "Bir Gece Ansızın Gelebilirim" ve "Duydum ki Unutmuşsun" yer almaktadır.
Modern Folk Üçlüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2024
YAŞAM
Modern Folk Üçlüsü'nün efsane ismi hayatını kaybetti
29 Aralık, 14:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала