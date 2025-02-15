https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kahve-icmeden-gune-baslamayanlar-dikkat-uzmanlar-gunluk-kahve-sinirini-acikladi-1093692988.html

Kahve içmeden güne başlamayanlar dikkat: Uzmanlar günlük kahve sınırını açıkladı

Kahve içmeden güne başlamayanlar dikkat: Uzmanlar günlük kahve sınırını açıkladı

Sputnik Türkiye

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kahvenin kalp hastalığı, diyabet ve hatta bazı kanser türleri gibi birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri olabileceğini... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T15:24+0300

2025-02-15T15:24+0300

2025-02-15T15:24+0300

sağlik

yaşam

sağlıklı yaşam

kahve

uykusuzluk

kafein

kardiyovasküler hastalık

hamile kadın

çay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/0e/1057398850_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_66f47bf4eec587c9570d2cb2958e6c06.jpg

Dünya genelinde milyonlarca insanın güne başlamak için tercih ettiği kahve, sadece lezzetiyle değil, sağlık üzerindeki etkileriyle de dikkat çekiyor. Son dönemde yapılan araştırmalar, kahvenin kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve bazı kanser türleri dahil olmak üzere birçok kronik hastalık riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Ancak uzmanlar, bu faydaların yalnızca orta düzeyde kahve tüketimi ile sağlanabileceğini ve aşırı kahve tüketiminin olumsuz etkiler doğurabileceğini belirtti.Kahvenin sağlığa faydaları ve etkileri neler?Yapılan çalışmalar, günde iki ila dört fincan kahve tüketiminin kalp hastalığı, inme, diyabet ve hatta demans riskini azaltabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, kahvenin içerdiği antioksidanlar ve anti-enflamatuar bileşenlerin bu koruyucu etkilerde rol oynayabileceğini belirtiyor. Ayrıca, kahvede bulunan bazı maddelerin vücudun insülin kullanımını iyileştirebileceği ve kan şekeri kontrolüne katkı sağlayabileceği düşünülmekte.Ancak kahvenin faydaları, yalnızca doğru miktarda tüketildiğinde ortaya çıkıyor. Günde üç fincan kahve içenlerin, kahve içmeyenlere kıyasla kardiyometabolik hastalıklara yakalanma riskinin %48 oranında azaldığı görülmüştür. Benzer şekilde, günde iki ila üç fincan kahve tüketenlerde erken ölüm riskinin önemli ölçüde düştüğü kaydedilmiştir. Özellikle öğütülmüş kahve tüketiminin, hazır kahveye göre daha yüksek oranda koruyucu etkiler gösterdiği ortaya çıktı.Fazla kahve tüketiminin zararlarıHer ne kadar kahvenin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinse de aşırı kahve tüketimi, çarpıntı, anksiyete, huzursuzluk ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, günlük 400 miligram kafein alımının (yaklaşık dört fincan kahve) çoğu yetişkin için güvenli olduğunu, ancak bu miktarın aşılmaması gerektiğini belirtiyor.Kimler kahve tüketiminde dikkatli olmalı?Uzmanlar, bazı kişilerde kahve tüketimi daha dikkatli ele alınması gerektiğini vurguluyor. Özellikle:Çay ve diğer kafeinli içecekler alternatif olabilir mi?Kahve sevmeyenler için çay da benzer faydalar sunabilir. Özellikle siyah çay ve yeşil çay, yüksek antioksidan içerikleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Ancak, enerji içecekleri ve gazlı içecekler, yüksek kafein ve şeker içerikleri nedeniyle sağlığa zararlı etkiler doğurabilir.Kahve, doğru miktarda tüketildiğinde kalp sağlığından diyabete kadar birçok konuda koruyucu etkiler sağlayabilir. Ancak aşırı tüketimden kaçınmak ve bireysel sağlık durumuna uygun şekilde tüketmek önemlidir. Özellikle hamileler, kalp rahatsızlığı olanlar ve uyku sorunları yaşayanlar kahve tüketimini sınırlandırması gerektiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/dunyanin-en-buyuk-kahve-zincirinde-artik-bir-sey-satin-almadan-oturmak-yasak-1092652559.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahvenin faydaları, kahvenin zararları, günde kaç fincan kahve içmeli, kahve ve sağlık, kahve tüketimi, kafein etkileri, kahve kalp sağlığı, kahve diyabet, kahve demans, kahve antioksidan, çay ve kahve karşılaştırması, enerji içecekleri zararları, kafein miktarı, hamilelikte kahve tüketimi, kahve uykusuzluk