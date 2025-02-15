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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi yıllardır var ve halen çözüm bekliyor
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi yıllardır var ve halen çözüm bekliyor
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi tarafından (HÜDA PAR) düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nda konuşan Yapıcıoğlu, Kürt meselesi yıllardır var... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T18:08+0300
2025-02-15T18:08+0300
politika
türkiye
zekeriya yapıcıoğlu
orhan miroğlu
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.Çalıştayda katılımcıların iki gün boyunca yapacakları sunumlarla Kürt meselesinin çözümü konusunda fikir ve önerilerini paylaşacağını ifade eden Yapıcıoğlu, çalıştayın ardından konuşulanları kitap haline getireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutu olduğunu düşündüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını kaydetti.'Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarından'"Kürtlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir" diyen Yapıcıoğlu, şöyle dedi:"Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır" ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:'2005'ten sonra devlet yeni bir süreç başlattı'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Kürt sorununun 150 yıllık bir sorun olduğunu, Kürtlerin çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.2005 yılından sonra yeni bir sürecin başladığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:'Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değil'AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da çalıştayı çok değerli ve anlamlı bulduğunu belirtti.Miroğlu, "Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değildir. Meselelere çok daha geniş bir ufukla bakmak lazım. Hiçbir şey İmralı ile başlamadı, İmralı ile son bulmayacak. Hayırlı olacak bir şey bu salondaki herkesi memnun edecektir. Silahsız, şiddetsiz, terörü geride bırakan bir Türkiye yeni bir şafağa uyanacak" diye konuştu.Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Kürt meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, huzur ve refahın gerçekleşmesine vesile olması gereken her türlü adımın atılması gerekiyor. Bu adımların atılmasında Kur'an, sünnet ile tarihinden beslenen değerli düşünürlere çok daha fazla görev düşüyor" dedi.
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türkiye, zekeriya yapıcıoğlu, orhan miroğlu, kandil, imralı, diyarbakır, hür dava partisi, galip ensarioğlu, kürt, kürt sorunu, kürt meselesi, malazgirt zaferi, çanakkale savaşı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi yıllardır var ve halen çözüm bekliyor

18:08 15.02.2025
© AA / Aydın Arik HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
 HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / Aydın Arik
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Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi tarafından (HÜDA PAR) düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nda konuşan Yapıcıoğlu, Kürt meselesi yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini dile getirerek adil bir şekilde çözümü halinde hem bölgenin hem de bütün İslam coğrafyasının rahatlatacağını dile getirdi.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.
Çalıştayda katılımcıların iki gün boyunca yapacakları sunumlarla Kürt meselesinin çözümü konusunda fikir ve önerilerini paylaşacağını ifade eden Yapıcıoğlu, çalıştayın ardından konuşulanları kitap haline getireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.
Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kürt meselesi kimine göre terör, şiddet ve asayiş meselesidir; kimine göre de bölgesel, ekonomik geri kalmışlık meselesidir; kimine göre ise meselenin özünde Kürtlerin varlığının, kimliğinin inkar edilmesi vardır. Meselenin sebebi, tarihi kökleri ve çözüm önerileri konusunda farklı düşünceler ve fikirler olsa da bu meselenin var olduğu ve mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiği konusunda herkes hemfikirdir.

Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutu olduğunu düşündüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını kaydetti.

'Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarından'

"Kürtlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir" diyen Yapıcıoğlu, şöyle dedi:

1071'de Malazgirt'teki birliktelik ile Anadolu'nun fetih kapıları açıldı. 1915'teki birliktelik ile Çanakkale Boğazı ve Anadolu'nun kapıları Batılı emperyalistlere kapatıldı. Bunlar tarihin kırılma noktalarıydı. Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarındandır.

"Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır" ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.
Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi değil, ben insanım, haktan, adaletten, insanlıktan yanayım diyen herkesin meselesidir ve herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çözümün gerekliliği konusunda tereddüt yoktur. Biz, bir çözüm bulmak ve bu meseleyi ebediyen, köklü bir şekilde çözmek zorundayız. Meselemizi sulh yoluyla, adalet temelinde çözmek mecburiyetindeyiz. Meselenin çözümsüz kalması bütün bölgeyi olumsuz etkileyeceği gibi adil bir şekilde çözümü hem bölgeyi hem de bütün İslam coğrafyasını rahatlatacaktır. Çözüm bu nedenle de daha fazla geciktirilmemelidir.

'2005'ten sonra devlet yeni bir süreç başlattı'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Kürt sorununun 150 yıllık bir sorun olduğunu, Kürtlerin çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.
2005 yılından sonra yeni bir sürecin başladığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:

2005 yılına kadar Kürt meselesi Türkiye'de etnik bir kimliğin reddi, inkarı ve asimilasyonu söz konusuyken, 2005'ten sonra devlet bu paradigmadan vazgeçerek yeni bir süreç başlattı. Teknik ve askeri olarak örgüt yenildi, terör sorunu da çok önemli bir ölçüde çözüldü. Çok büyük hedefleri olan Türkiye'nin önünde hem çok büyük fırsatlar var hem de büyük riskler var. Bu riskleri bertaraf etmesi için mutlaka kendi evinin içini başta dizayn etmesi lazım. Bu çalıştayın da bu sorunun çözümüne katkı sunmasını diliyorum.

'Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değil'

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da çalıştayı çok değerli ve anlamlı bulduğunu belirtti.
Miroğlu, "Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değildir. Meselelere çok daha geniş bir ufukla bakmak lazım. Hiçbir şey İmralı ile başlamadı, İmralı ile son bulmayacak. Hayırlı olacak bir şey bu salondaki herkesi memnun edecektir. Silahsız, şiddetsiz, terörü geride bırakan bir Türkiye yeni bir şafağa uyanacak" diye konuştu.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Kürt meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, huzur ve refahın gerçekleşmesine vesile olması gereken her türlü adımın atılması gerekiyor. Bu adımların atılmasında Kur'an, sünnet ile tarihinden beslenen değerli düşünürlere çok daha fazla görev düşüyor" dedi.
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