https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-kurt-meselesi-yillardir-var-ve-halen-cozum-bekliyor-1093698228.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi yıllardır var ve halen çözüm bekliyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Kürt meselesi yıllardır var ve halen çözüm bekliyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da, Hür Dava Partisi tarafından (HÜDA PAR) düzenlenen Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı'nda konuşan Yapıcıoğlu, Kürt meselesi yıllardır var... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T18:08+0300

2025-02-15T18:08+0300

2025-02-15T18:08+0300

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin yıllardır var olduğunu ve halen çözüm beklediğini söyledi.Çalıştayda katılımcıların iki gün boyunca yapacakları sunumlarla Kürt meselesinin çözümü konusunda fikir ve önerilerini paylaşacağını ifade eden Yapıcıoğlu, çalıştayın ardından konuşulanları kitap haline getireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti.Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kürt meselesinin siyasi, sosyal ve uluslararası boyutu olduğunu düşündüklerini dile getiren Yapıcıoğlu, insani olmayan hiçbir çözümün gerçekçi ve kalıcı olamayacağını kaydetti.'Kürtler kiracı veya mülteci değil, bu vatanın sahibi ve devletin kurucu halklarından'"Kürtlerin, Müslüman Türk kardeşleri ile tarihsel birliktelikleri tarihin akışını değiştirmiştir" diyen Yapıcıoğlu, şöyle dedi:"Sorun bizimdir, hepimizindir ve mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır" ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin adalet temelinde çözülmesi gerektiğini belirtti.Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:'2005'ten sonra devlet yeni bir süreç başlattı'AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ise Kürt sorununun 150 yıllık bir sorun olduğunu, Kürtlerin çok ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.2005 yılından sonra yeni bir sürecin başladığını ifade eden Ensarioğlu, şöyle konuştu:'Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değil'AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu da çalıştayı çok değerli ve anlamlı bulduğunu belirtti.Miroğlu, "Ne Türklerin ne de Kürtlerin kaderi, Kandil'den gelecek birkaç mektuba bağlı değildir. Meselelere çok daha geniş bir ufukla bakmak lazım. Hiçbir şey İmralı ile başlamadı, İmralı ile son bulmayacak. Hayırlı olacak bir şey bu salondaki herkesi memnun edecektir. Silahsız, şiddetsiz, terörü geride bırakan bir Türkiye yeni bir şafağa uyanacak" diye konuştu.Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye Temsilcisi Abdulvahap Ekinci ise Kürt meselesinin önemli bir mesele olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki kardeşliğin, birlik ve beraberliğin, huzur ve refahın gerçekleşmesine vesile olması gereken her türlü adımın atılması gerekiyor. Bu adımların atılmasında Kur'an, sünnet ile tarihinden beslenen değerli düşünürlere çok daha fazla görev düşüyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/chp-genel-baskani-ozelden-huda-par-elestirisi-takke-dustu-kel-gorundu-1088079321.html

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