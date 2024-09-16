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CHP Genel Başkanı Özel'den Hüda-Par eleştirisi: 'Takke düştü kel göründü'
CHP Genel Başkanı Özel'den Hüda-Par eleştirisi: 'Takke düştü kel göründü'
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu anda yapılan anketlerde de Türkiye'nin birinci partisi olduklarını söyledi. Özel, konuşmasında Hüda-Par'ı... 16.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-16T15:02+0300
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türkiye
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
hüda-par
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Balıkesir'deki programı kapsamında, Susurluk Belediyesi binasının önünde kurulan sahnede halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahalli seçimlerde Ege Bölgesi'ndeki illeri kazanarak çok büyük başarı elde ettiğini belirterek, 'Bu başarı, Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak başarıdır' ifadesini kullandı.'Siyaset yapmaya kalktılar'Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle, cenazeyle günlerce ilgilendiklerini ve cenaze törenine katıldıklarını anlatan Özel, şunları söyledi: Özel, ne kadar haksızlığa uğrasalar da haklılık zeminini terk etmeden öz güvenli bir siyaset yapacaklarını dile getirerek, Türkiye'nin neresinde devlet işiyle parti işi birbirine karıştırılıyorsa, neresinde haksızlık, riyakarlık varsa orada olacaklarını söyledi.Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "CHP, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir, şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Bu parti, işsizliğe de yoksulluğa da her türlü yasağa da kendini mağdur, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla, her derde bir çare üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi." HÜDA-PAR'ı eleştirdi; Takke düştü, kel göründüMilletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vazife verdiğini hatırlatan Özel, şöyle devam eti:"O, geldiğinde sorunları bildiğini, çözeceğini söyledi. Tabii temiz, dürüst bir kampanya yürütmek yerine bir karalama kampanyası yürüttüler. Hakaretlerle, iftiralarla maalesef bir grup seçmenin kafasını karıştırmak için çok gayret sarf ettiler.Maalesef 3-5 oy uğruna olmadık yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi bedeli ödenmeye başlandı. Efendim onunla ittifak, bununla ittifak. En güzel ittifak, bizim ittifak, milletle yaptığımız ittifak, Türkiye ittifakı, ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye ittifakı. Bir tarafta da Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de HÜDA PAR. Kim HÜDA PAR? 'Efendim kadınları, sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp birine sahiplendirelim' diyen, HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan, HÜDA PAR. Domuz bağcıları, avukat tutup savunan sonra partisine kaydeden ve onları Tayyip Erdoğan'la ittifak şartıyla affettiren, HÜDA PAR. Şimdi çıkmış 'Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız.' diyordu. Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Şimdi seçim zamanı susturdular, ağzını kapattılar, '4 vekil al, otur aşağı.' dediler. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor."HÜDA PAR'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, "Artık takke düştü, kel göründü. Halep ordaysa arşın buradadır. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi, Cumhuriyet Halk Partisidir." dedi.
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, hüda-par
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, hüda-par

CHP Genel Başkanı Özel'den Hüda-Par eleştirisi: 'Takke düştü kel göründü'

15:02 16.09.2024 (güncellendi: 15:03 16.09.2024)
© Miraç KayaÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2024
© Miraç Kaya
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Balıkesir'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu anda yapılan anketlerde de Türkiye'nin birinci partisi olduklarını söyledi. Özel, konuşmasında Hüda-Par'ı eleştirdi.
Balıkesir'deki programı kapsamında, Susurluk Belediyesi binasının önünde kurulan sahnede halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahalli seçimlerde Ege Bölgesi'ndeki illeri kazanarak çok büyük başarı elde ettiğini belirterek, 'Bu başarı, Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak başarıdır' ifadesini kullandı.

'Siyaset yapmaya kalktılar'

Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle, cenazeyle günlerce ilgilendiklerini ve cenaze törenine katıldıklarını anlatan Özel, şunları söyledi:
"O gün cenazeye 5 bakanla, hepsinden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'yla, Meclis Başkanı'yla geldiler. Memnun olduk. Dedik ki 'Birlik, beraberlik olsun. Filistin için hep beraber duralım.' Efendim bir baktık, bir kürsü kurmuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ya başka kim? Meclis Başkanı. Başka yok. Bizim evladımız, Türkiye'ye mal olmuş. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin mücadelesi olmuş. Bu beraberliği, biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar."
Özel, ne kadar haksızlığa uğrasalar da haklılık zeminini terk etmeden öz güvenli bir siyaset yapacaklarını dile getirerek, Türkiye'nin neresinde devlet işiyle parti işi birbirine karıştırılıyorsa, neresinde haksızlık, riyakarlık varsa orada olacaklarını söyledi.
Özel sözlerini şöyle sürdürdü; "CHP, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir, şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Bu parti, işsizliğe de yoksulluğa da her türlü yasağa da kendini mağdur, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla, her derde bir çare üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

HÜDA-PAR'ı eleştirdi; Takke düştü, kel göründü

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vazife verdiğini hatırlatan Özel, şöyle devam eti:
"O, geldiğinde sorunları bildiğini, çözeceğini söyledi. Tabii temiz, dürüst bir kampanya yürütmek yerine bir karalama kampanyası yürüttüler. Hakaretlerle, iftiralarla maalesef bir grup seçmenin kafasını karıştırmak için çok gayret sarf ettiler.
Maalesef 3-5 oy uğruna olmadık yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi bedeli ödenmeye başlandı. Efendim onunla ittifak, bununla ittifak. En güzel ittifak, bizim ittifak, milletle yaptığımız ittifak, Türkiye ittifakı, ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye ittifakı. Bir tarafta da Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de HÜDA PAR. Kim HÜDA PAR? 'Efendim kadınları, sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp birine sahiplendirelim' diyen, HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan, HÜDA PAR. Domuz bağcıları, avukat tutup savunan sonra partisine kaydeden ve onları Tayyip Erdoğan'la ittifak şartıyla affettiren, HÜDA PAR. Şimdi çıkmış 'Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız.' diyordu. Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Şimdi seçim zamanı susturdular, ağzını kapattılar, '4 vekil al, otur aşağı.' dediler. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor."
HÜDA PAR'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, "Artık takke düştü, kel göründü. Halep ordaysa arşın buradadır. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi, Cumhuriyet Halk Partisidir." dedi.
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