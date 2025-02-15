https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/hamas-esir-takasinin-altinci-turunda-3-israilli-rehine-kizilhaca-teslim-etti-1093687876.html

Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehineyi Kızılhaç'a teslim etti

Sputnik Türkiye

Hamas ile İsrail arasındaki rehine takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek rehine Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T11:42+0300

2025-02-15T11:42+0300

2025-02-15T11:49+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

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kızılhaç

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ateşkes

ateşkes anlaşması

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Rehine takasının 6. turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek rehineler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.Rehinelerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor. Altıncı turda 3 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli rehinelerin sayısı 19'a yükseldi.Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye karşılık, 369 Filistinli tutuklu bugün serbest bırakılacak. Söz konusu 369 Filistinlinin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde hapse atılan Filistinlilerden oluşuyor.Han Yunus kentinde kurulan platformdaki resimlerde "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapılırken bazı Arap devletlerinin bayraklarına yer verildi.Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasıHamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve rehine takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.Rehine takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/trump-hamas-esirleri-1200da-serbest-birakmazsa-gazzeye-ne-olacak-bilmiyorum-1093683216.html

gazze şeridi

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gazze şeridi, hamas, kızılhaç, israil, gazze, ateşkes, ateşkes anlaşması