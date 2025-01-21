https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html

Diziler iptal edildi: Bu akşam televizyonda dizi olmayacak

Diziler iptal edildi: Bu akşam televizyonda dizi olmayacak

Sputnik Türkiye

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 21.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-21T18:16+0300

2025-01-21T18:16+0300

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın nedeniyle dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.Yaşanan acı olayın ardından televizyon kanalları da hassas bir karar alarak yayınlarını durdurdu. Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, birçok reklam markası yayınlarını geri çekerken, kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Karar sonrası bu akşam dizilerin sadece tekrar bölümleri ekranlarda olacak.Tekrar bölümleri yayınlanacakŞakir Paşa Ailesi, Annem Ankara ve Sahipsizler gibi diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. Kanallar, bu akşamki yayın kuşağını tekrar bölümleriyle sürdürecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayadaki-yangin-faciasi-sonrasinda-devlet-opera-ve-balesi-temsilleri-iptal-edildi-1092907226.html

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