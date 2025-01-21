https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/diziler-iptal-edildi-bu-aksam-televizyonda-dizi-olmayacak-1092912918.html
Diziler iptal edildi: Bu akşam televizyonda dizi olmayacak
Diziler iptal edildi: Bu akşam televizyonda dizi olmayacak
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T18:16+0300
2025-01-21T18:16+0300
2025-01-21T18:16+0300
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın nedeniyle dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.Yaşanan acı olayın ardından televizyon kanalları da hassas bir karar alarak yayınlarını durdurdu. Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, birçok reklam markası yayınlarını geri çekerken, kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Karar sonrası bu akşam dizilerin sadece tekrar bölümleri ekranlarda olacak.Tekrar bölümleri yayınlanacakŞakir Paşa Ailesi, Annem Ankara ve Sahipsizler gibi diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. Kanallar, bu akşamki yayın kuşağını tekrar bölümleriyle sürdürecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kartalkayadaki-yangin-faciasi-sonrasinda-devlet-opera-ve-balesi-temsilleri-iptal-edildi-1092907226.html
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şakir paşa ailesi neden yok, annem ankara yeni bölüm iptal mi, sahipsizler dizisi izle, diziler neden yok
şakir paşa ailesi neden yok, annem ankara yeni bölüm iptal mi, sahipsizler dizisi izle, diziler neden yok
Diziler iptal edildi: Bu akşam televizyonda dizi olmayacak
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın Türkiye'yi yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken acı olay nedeniyle yapım şirketleri televizyonlarda dizilerin yayınlanmamasına karar verdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın nedeniyle dizilerin yeni bölümleri iptal edildi.
Yaşanan acı olayın ardından televizyon kanalları da hassas bir karar alarak yayınlarını durdurdu. Birsen Altuntaş’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, birçok reklam markası yayınlarını geri çekerken, kanallar dizilerin yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Karar sonrası bu akşam dizilerin sadece tekrar bölümleri ekranlarda olacak.
Tekrar bölümleri yayınlanacak
Şakir Paşa Ailesi, Annem Ankara ve Sahipsizler gibi diziler bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek. Kanallar, bu akşamki yayın kuşağını tekrar bölümleriyle sürdürecek.