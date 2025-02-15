https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/galatasarayin-yildiz-oyuncusu-moratadan-kotu-haber-resmen-duyuruldu-fenerbahce-derbisinde-forma-1093691048.html

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Morata'dan kötü haber resmen duyuruldu: Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek mi?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Morata'dan kötü haber resmen duyuruldu: Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek mi?

Sputnik Türkiye

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Álvaro Morata, AZ Alkmaar maçında sakatlanarak sol arka üst adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Morata’nın Rizespor, AZ Alkmaar rövanşı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.

2025-02-15T13:54+0300

2025-02-15T13:54+0300

2025-02-15T13:54+0300

spor

galatasaray

fenerbahçe

süper lig

kulüp

derbi

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

alvaro morata

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda AZ Alkmaar’a karşı oynanan mücadelede, adalesinde ağrı ve batma hisseden Álvaro Morata’nın çekilen MR sonuçları belli oldu. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.Kulüp, Morata’nın sahalara dönüş süresiyle ilgili kesin bir tarih verilmediğini, oyuncunun sağlık durumu ve klinik seyrine göre hareket edileceğini açıkladı.Üç kritik maçta yokSakatlığının ardından tedavisine başlanan Morata’nın, Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşı ve sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi.Galatasaray’dan resmi açıklamaGalatasaray Kulübü, Morata’nın sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Morata’nın performansı2 Şubat’ta Milan’dan kiralık olarak transfer edilen Álvaro Morata, Galatasaray formasıyla kısa süre içinde etkili bir performans sergiledi. Morata, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydederken, bu maçların 3’ünde ilk 11’de yer aldı.Galatasaray’ın yoğun fikstürüMorata’nın sakatlığı, Galatasaray için oldukça kritik bir dönemde yaşandı. Hem Avrupa’da tur atlamak hem de Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun yokluğunda alternatif kadro planlaması yapmak zorunda kalacak.Taraftar Morata’nın dönüşünü bekliyorGalatasaray taraftarı, yıldız oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini beklerken, Morata’nın Fenerbahçe derbisi gibi önemli maçları kaçırması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Takımın yoğun maç trafiği nedeniyle Morata’nın eksikliği hissedilecek gibi görünüyor.

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