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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Morata'dan kötü haber resmen duyuruldu: Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek mi?
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Morata'dan kötü haber resmen duyuruldu: Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek mi?
Sputnik Türkiye
Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Álvaro Morata, AZ Alkmaar maçında sakatlanarak sol arka üst adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi. Morata’nın Rizespor, AZ Alkmaar rövanşı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı.
2025-02-15T13:54+0300
2025-02-15T13:54+0300
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
alvaro morata
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda AZ Alkmaar’a karşı oynanan mücadelede, adalesinde ağrı ve batma hisseden Álvaro Morata’nın çekilen MR sonuçları belli oldu. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.Kulüp, Morata’nın sahalara dönüş süresiyle ilgili kesin bir tarih verilmediğini, oyuncunun sağlık durumu ve klinik seyrine göre hareket edileceğini açıkladı.Üç kritik maçta yokSakatlığının ardından tedavisine başlanan Morata’nın, Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşı ve sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi.Galatasaray’dan resmi açıklamaGalatasaray Kulübü, Morata’nın sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:Morata’nın performansı2 Şubat’ta Milan’dan kiralık olarak transfer edilen Álvaro Morata, Galatasaray formasıyla kısa süre içinde etkili bir performans sergiledi. Morata, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydederken, bu maçların 3’ünde ilk 11’de yer aldı.Galatasaray’ın yoğun fikstürüMorata’nın sakatlığı, Galatasaray için oldukça kritik bir dönemde yaşandı. Hem Avrupa’da tur atlamak hem de Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun yokluğunda alternatif kadro planlaması yapmak zorunda kalacak.Taraftar Morata’nın dönüşünü bekliyorGalatasaray taraftarı, yıldız oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini beklerken, Morata’nın Fenerbahçe derbisi gibi önemli maçları kaçırması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Takımın yoğun maç trafiği nedeniyle Morata’nın eksikliği hissedilecek gibi görünüyor.
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galatasaray morata sakatlık, alvaro morata sakatlık, morata fenerbahçe derbisi yok, galatasaray sakatlık açıklaması, morata az alkmaar maçı, morata galatasaray performansı, galatasaray yıldız oyuncu sakatlık, morata rizespor maçı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Morata'dan kötü haber resmen duyuruldu: Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek mi?

13:54 15.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüAlvaro Morata
Alvaro Morata - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
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UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanan maçta sakatlanan Álvaro Morata'nın sol arka üst adalesinde 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Morata’nın Rizespor, AZ Alkmaar rövanşı ve Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği açıklandı. İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama ve detaylar.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu’nda AZ Alkmaar’a karşı oynanan mücadelede, adalesinde ağrı ve batma hisseden Álvaro Morata’nın çekilen MR sonuçları belli oldu. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun sol arka üst adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kulüp, Morata’nın sahalara dönüş süresiyle ilgili kesin bir tarih verilmediğini, oyuncunun sağlık durumu ve klinik seyrine göre hareket edileceğini açıkladı.

Üç kritik maçta yok

Sakatlığının ardından tedavisine başlanan Morata’nın, Süper Lig'de oynanacak Rizespor maçı, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşı ve sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği bildirildi.

Galatasaray’dan resmi açıklama

Galatasaray Kulübü, Morata’nın sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

Morata’nın performansı

2 Şubat’ta Milan’dan kiralık olarak transfer edilen Álvaro Morata, Galatasaray formasıyla kısa süre içinde etkili bir performans sergiledi. Morata, çıktığı 4 maçta 2 gol kaydederken, bu maçların 3’ünde ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray’ın yoğun fikstürü

Morata’nın sakatlığı, Galatasaray için oldukça kritik bir dönemde yaşandı. Hem Avrupa’da tur atlamak hem de Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun yokluğunda alternatif kadro planlaması yapmak zorunda kalacak.

Taraftar Morata’nın dönüşünü bekliyor

Galatasaray taraftarı, yıldız oyuncunun bir an önce sahalara dönmesini beklerken, Morata’nın Fenerbahçe derbisi gibi önemli maçları kaçırması büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Takımın yoğun maç trafiği nedeniyle Morata’nın eksikliği hissedilecek gibi görünüyor.
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