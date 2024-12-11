https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rekabet-kurulu-17-lastik-firmasini-mercek-altina-aldi-sebep-rekabeti-kisitlayici-uygulamalar-1091395621.html

Rekabet Kurulu, 17 lastik firmasını mercek altına aldı: Sebep, rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar

Rekabet Kurulu, 17 lastik firmasını mercek altına aldı: Sebep, rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, lastik sektöründe 17 firma hakkında 'rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar' iddiasıyla soruşturma başlattı. 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T11:30+0300

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ekonomi

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Otomotiv lastiği sektöründe faaliyet gösteren 17 şirket hakkında Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı uygulamalarda bulundukları iddiasıyla başlatılan soruşturma, fiyat belirleme, bilgi değişimi ve münhasırlık anlaşmaları gibi ihlal şüphelerini kapsıyor.Rekabet Kurulu iddiaları ciddi ve yeterli bulduRekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, rakipler arasında rekabete hassas bilgi değişimi, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, yeniden satış fiyatı belirleme, bayiler arasında bölge ve müşteri paylaşımı ile münhasırlık anlaşmaları yapılması ile bayilere getirilen rekabet etmeme yükümlülüğü bakımından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edildiği iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma karara bağlandı.Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli buldu.İşte soruşturma başlatılan firmalarBuna göre, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Michelin Lastikleri Ticaret AŞ, Otomotiv Lastikleri Tevzi AŞ, Abdulkadir Özcan Otom. Lastik. San. Tic. AŞ, Pirelli Otomobil Lastikleri AŞ, Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler AŞ, Goodyear Lastikleri Türk AŞ, Hankook Lastikleri AŞ, Özcanlar Lastik San. ve Tic. Ltd. Şti, Kardeşler Ulaşım Jant Mot. Araçlar Servis Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti, Aydın Lastik Sat. Ser. Hiz. Ltd. Şti, Abdullah Özdoğan Tic. Ot. Petrol İnş. Mak. San. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, Prolas Otom. Nak. Hırdavat San. ve Tic. Ltd. Şti, Modül Lastik Otomotiv Ticaret AŞ, Cengizler Oto Lastik Pazarlama İnşaat Turizm Nakliyat Tekstil Emlak İthalat ve İhracat Sanayi Tic. Ltd. Şti, Gürlas Oto Lastik San. Tic. Ltd. Şti ile Tatko Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında kanunu ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.Söz konusu 17 teşebbüs, otomotiv lastiği sektöründe üretici, distribütör ve bayi olarak faaliyet gösteriyor. Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına da gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/otomotiv-2024te-rekorlar-kirdi-2025te-ise-otv-ve-kdvsiz-yeni-donem-basliyor-yeni-yilda-arac-1091050203.html

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rekabet kurulu, rekabet kurumu, lastik, rekabet, ticaret, soruşturma