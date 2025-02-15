https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpli-belediye-baskanlarindan-mansur-yavasa-tesekkur-ekrem-imamogluna-ise-ortak-cagri-millet-adina-1093690761.html
CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu’na ise ortak çağrı: 'Millet adına aday ol'
CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu’na ise ortak çağrı: 'Millet adına aday ol'
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CHP’li il belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildirgeyle Ekrem İmamoğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulundu. Mansur Yavaş’a ise parti içindeki birlik mesajları nedeniyle teşekkür edildi.
2025-02-15T13:39+0300
2025-02-15T13:39+0300
2025-02-15T13:39+0300
politika
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çağlayan adliyesi
chp
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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çağrı
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CHP’li il belediye başkanları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen toplantının ardından yayımladıkları ortak bildirgeyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı için göreve davet etti. Toplantının sonuç bildirgesinde, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Belediye başkanları, bildirgede, Türkiye’nin adalet ve ekonomi gibi alanlarda derin bir kriz içinde olduğunu belirterek, muhalefete yönelik baskıların kaygı verici boyutlara ulaştığını vurguladı.'İktidarın tarafında olmayan herkes yargı baskısı altında'Bildirgede, özellikle muhalefet belediyelerine yönelik yargı baskısına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:Bu açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi yasak ve hapis cezası istenen davalarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, bu davaların “iktidarın İmamoğlu’nu yarış dışı bırakma niyetini açıkça ortaya koyduğu” ifade edildi.Birlik ve beraberlik mesajlarıBildirgede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Çağlayan Adliyesi önünde verdiği birlik görüntüsünün halk için umut kaynağı olduğu belirtildi. Belediye başkanları, CHP’nin, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ön seçim kararını desteklediklerini vurguladı.Mansur Yavaş’a teşekkürAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçimde aday olmayacağını açıklayarak, parti içindeki birliği ve beraberliği koruma çabasıyla takdir topladı. Bildirgede, Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür edildi:Ekrem İmamoğlu’na açık çağrıBildirgede, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi baskılara rağmen 4 seçim kazanarak halkın desteğini defalarca kanıtladığı ifade edildi ve şu çağrı yapıldı:'Erken değil, derhal seçim'CHP’li belediye başkanları, bildirgede, erken seçim çağrısını yineleyerek, mevcut iktidarın halkın sorunlarına çözüm üretemediğini ve sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti:
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edirne
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ekrem imamoğlu adaylık çağrısı, chp ortak bildirge, ekrem imamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı, mansur yavaş teşekkür, chp ön seçim kararı, özgür özel açıklama, chp belediye başkanları toplantısı, erken seçim talebi, chp cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci
CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu’na ise ortak çağrı: 'Millet adına aday ol'
CHP’li il belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildirge ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimde yarışmaya davet etti. Bildirgede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ise birlik ve beraberlik mesajları nedeniyle teşekkür edildi.
CHP’li il belediye başkanları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen toplantının ardından yayımladıkları ortak bildirgeyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı için göreve davet etti. Toplantının sonuç bildirgesinde, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Belediye başkanları, bildirgede, Türkiye’nin adalet ve ekonomi gibi alanlarda derin bir kriz içinde olduğunu belirterek, muhalefete yönelik baskıların kaygı verici boyutlara ulaştığını vurguladı.
'İktidarın tarafında olmayan herkes yargı baskısı altında'
Bildirgede, özellikle muhalefet belediyelerine yönelik yargı baskısına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Siyasi iktidarın tarafında olmayan siyasetçiler, gazeteciler, sanatçılar ve sivil toplum temsilcileri ağır bir yargı baskısı altındadır. Muhalefet belediye başkanlarına yönelik tacizler, hizmetlerin engellenmesi ve partizanlık, ülkemiz adına kaygı verici boyutlara ulaşmıştır.”
Bu açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi yasak ve hapis cezası istenen davalarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, bu davaların “iktidarın İmamoğlu’nu yarış dışı bırakma niyetini açıkça ortaya koyduğu” ifade edildi.
Birlik ve beraberlik mesajları
Bildirgede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Çağlayan Adliyesi önünde verdiği birlik görüntüsünün halk için umut kaynağı olduğu belirtildi. Belediye başkanları, CHP’nin, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ön seçim kararını desteklediklerini vurguladı.
“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in topluma verdiği sözün gereği olarak, Cumhurbaşkanı Adayımızı ön seçimle belirleme kararı siyasi tarihimiz açısından devrim niteliğindedir. Partimiz, bu süreçte tüm üyelerine en geniş meşruiyet zemini sağlayarak örnek bir demokratik adım atmıştır.”
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçimde aday olmayacağını açıklayarak, parti içindeki birliği ve beraberliği koruma çabasıyla takdir topladı. Bildirgede, Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür edildi:
“Ön seçimde aday olmayacağını ancak üyelerin kararına saygı duyacağını belirterek birlik ve beraberliğimizi güçlendiren Sayın Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.”
Ekrem İmamoğlu’na açık çağrı
Bildirgede, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi baskılara rağmen 4 seçim kazanarak halkın desteğini defalarca kanıtladığı ifade edildi ve şu çağrı yapıldı:
“İstanbul’da dört kez seçim kazanarak, muhalefetin sandıkta iktidarı değiştirebileceğini gösteren Sayın Ekrem İmamoğlu’nu, millet adına göreve davet ediyor ve ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz. Bu birlik ve beraberlik, partimizin geleceğe yürüyüşünü kimsenin bozamayacağını göstermiştir.”
'Erken değil, derhal seçim'
CHP’li belediye başkanları, bildirgede, erken seçim çağrısını yineleyerek, mevcut iktidarın halkın sorunlarına çözüm üretemediğini ve sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti:
“Ülkemizin sorunlarının çözümü için zaman kaybetmeden milletin hakemliğine başvurulmalı. Erken değil, derhal seçim yapılmalı.”