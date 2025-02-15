https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpli-belediye-baskanlarindan-mansur-yavasa-tesekkur-ekrem-imamogluna-ise-ortak-cagri-millet-adina-1093690761.html

CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu’na ise ortak çağrı: 'Millet adına aday ol'

CHP’li Belediye Başkanlarından Mansur Yavaş'a teşekkür, Ekrem İmamoğlu’na ise ortak çağrı: 'Millet adına aday ol'

Sputnik Türkiye

CHP’li il belediye başkanları, yayımladıkları ortak bildirgeyle Ekrem İmamoğlu’na cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulundu. Mansur Yavaş’a ise parti içindeki birlik mesajları nedeniyle teşekkür edildi.

2025-02-15T13:39+0300

2025-02-15T13:39+0300

2025-02-15T13:39+0300

politika

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CHP’li il belediye başkanları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen toplantının ardından yayımladıkları ortak bildirgeyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adaylığı için göreve davet etti. Toplantının sonuç bildirgesinde, “Sayın Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, ön seçimde aday olmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.Belediye başkanları, bildirgede, Türkiye’nin adalet ve ekonomi gibi alanlarda derin bir kriz içinde olduğunu belirterek, muhalefete yönelik baskıların kaygı verici boyutlara ulaştığını vurguladı.'İktidarın tarafında olmayan herkes yargı baskısı altında'Bildirgede, özellikle muhalefet belediyelerine yönelik yargı baskısına dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:Bu açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu’nun, siyasi yasak ve hapis cezası istenen davalarla karşı karşıya kaldığı hatırlatılarak, bu davaların “iktidarın İmamoğlu’nu yarış dışı bırakma niyetini açıkça ortaya koyduğu” ifade edildi.Birlik ve beraberlik mesajlarıBildirgede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, Çağlayan Adliyesi önünde verdiği birlik görüntüsünün halk için umut kaynağı olduğu belirtildi. Belediye başkanları, CHP’nin, cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde ön seçim kararını desteklediklerini vurguladı.Mansur Yavaş’a teşekkürAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçimde aday olmayacağını açıklayarak, parti içindeki birliği ve beraberliği koruma çabasıyla takdir topladı. Bildirgede, Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür edildi:Ekrem İmamoğlu’na açık çağrıBildirgede, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi baskılara rağmen 4 seçim kazanarak halkın desteğini defalarca kanıtladığı ifade edildi ve şu çağrı yapıldı:'Erken değil, derhal seçim'CHP’li belediye başkanları, bildirgede, erken seçim çağrısını yineleyerek, mevcut iktidarın halkın sorunlarına çözüm üretemediğini ve sandığa gidilmesi gerektiğini ifade etti:

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edirne

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