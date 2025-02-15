https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/brezilya-lideri-lula-da-silvadan-abd-gumruk-vergilerine-tepki-ticari-olarak-karsilik-verecegiz-1093684894.html
Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz
Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:36+0300
2025-02-15T09:36+0300
2025-02-15T09:36+0300
dünya
lula da silva
brezilya devlet başkanı
donald trump
gümrük vergisi
abd gümrük vergileri
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Brezilya'da bir radyoya programına konuşan Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken yüzde 25'lik ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti. Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz, ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" diye konuştu.'Trump, her istediğini yapamaz'Lula da Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor. Trump, “Çelik ve alüminyuma gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Her bir kategori için yüzde 25” ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray'ın yeni efendisi daha önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ürünlere 4 Şubat'tan itibaren vergi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Kanada'dan gelen enerji hariç tüm mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına da yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulama kararı alınmıştı. Meksika'dan gelen ürünlere yönelik de vergiler yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Trump, iki ülkenin yetkilileriyle müzakereler için vergilerin bir ay süreyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trumptan-celik-ve-aluminyum-ithalatina-yuzde-25-ek-vergi-1093526504.html
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lula da silva, brezilya devlet başkanı, donald trump, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri
lula da silva, brezilya devlet başkanı, donald trump, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri
Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki göstererek, "Ticari olarak karşılık vereceğiz; ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.
Brezilya'da bir radyoya programına konuşan Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken yüzde 25'lik ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti. Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz, ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.
Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" diye konuştu.
'Trump, her istediğini yapamaz'
Lula da Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Artık Amerikalılar için sadece Amerika var. Onlar için her şey şu, 'Her ürünü vergilendireceğim, Grönland'ı alacağım, Kanada'yı ilhak edeceğim, Panama Kanalı'nı ele geçireceğim, milyonlarca insanı sınır dışı edeceğim' bu beni endişelendiriyor. Çünkü dünyada asıl risk altında olan şey, en iyi yönetim sistemi olan demokrasidir. Ancak Trump, her istediğini yapamaz. Eğer diğer ülkeleri etkileyen adımlar atarsa, mutlaka bir tepki alacaktır."
Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor. Trump, “Çelik ve alüminyuma gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Her bir kategori için yüzde 25” ifadesini kullanmıştı.
Beyaz Saray'ın yeni efendisi daha önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ürünlere 4 Şubat'tan itibaren vergi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Kanada'dan gelen enerji hariç tüm mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına da yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulama kararı alınmıştı. Meksika'dan gelen ürünlere yönelik de vergiler yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Trump, iki ülkenin yetkilileriyle müzakereler için vergilerin bir ay süreyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.