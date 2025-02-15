https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/brezilya-lideri-lula-da-silvadan-abd-gumruk-vergilerine-tepki-ticari-olarak-karsilik-verecegiz-1093684894.html

Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD gümrük vergilerine tepki: Ticari olarak karşılık vereceğiz

Sputnik Türkiye

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine tepki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T09:36+0300

2025-02-15T09:36+0300

2025-02-15T09:36+0300

dünya

lula da silva

brezilya devlet başkanı

donald trump

gümrük vergisi

abd gümrük vergileri

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Brezilya'da bir radyoya programına konuşan Devlet Başkanı Lula, ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken yüzde 25'lik ek gümrük vergilerinin kimseye bir fayda getirmeyeceğini ifade etti. Lula da Silva, "Ticari olarak karşılık vereceğiz, ya Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağız ya da ABD'den ithal ettiğimiz ürünleri vergilendireceğiz" dedi.Trump başkan seçildiğinden bu yana kendisiyle görüşmediğini dile getiren Lula da Silva, "Biz savaş değil, barış istiyoruz. ABD'yi son derece önemli bir ülke olarak görüyoruz. Umarım ABD de bizim için aynı şeyi düşünüyordur" diye konuştu.'Trump, her istediğini yapamaz'Lula da Silva, Trump'ın son dönemdeki politikalarına şu sözlerle tepki gösterdi:Ulusal basına göre Brezilya, ABD'nin en büyük ikinci çelik tedarikçisi olarak biliniyor. Trump, “Çelik ve alüminyuma gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Her bir kategori için yüzde 25” ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray'ın yeni efendisi daha önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ürünlere 4 Şubat'tan itibaren vergi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Kanada'dan gelen enerji hariç tüm mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına da yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulama kararı alınmıştı. Meksika'dan gelen ürünlere yönelik de vergiler yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Trump, iki ülkenin yetkilileriyle müzakereler için vergilerin bir ay süreyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trumptan-celik-ve-aluminyum-ithalatina-yuzde-25-ek-vergi-1093526504.html

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lula da silva, brezilya devlet başkanı, donald trump, gümrük vergisi, abd gümrük vergileri