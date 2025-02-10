https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trumptan-celik-ve-aluminyum-ithalatina-yuzde-25-ek-vergi-1093526504.html
Trump’tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi
Trump’tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Trump ayrıca ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik mütekabiliyet... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T10:46+0300
2025-02-10T10:46+0300
2025-02-10T10:45+0300
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çelik
alüminyum
gümrük vergisi
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ABD lideri Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Basın mensuplarının aktardığına göre Trump, “Çelik ve alüminyuma gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Her bir kategori için yüzde 25” ifadesini kullandı.Trump ayrıca ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik mütekabiliyet esasına dayalı vergilerin yarın açıklanacağını söyledi.Beyaz Saray'ın yeni efendisi daha önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ürünlere 4 Şubat'tan itibaren vergi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Kanada'dan gelen enerji hariç tüm mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına da yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulama kararı alınmıştı. Meksika'dan gelen ürünlere yönelik de vergiler yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Trump, iki ülkenin yetkilileriyle müzakereler için vergilerin bir ay süreyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.ABD Başkanı ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'in Washington'a “korkunç” davrandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği mallarına ek ithalat vergisi uygulayacağını söyledi. Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulayacağına dair herhangi bir veriye sahip olmadıkları, ancak uygulanması halinde “kararlı bir şekilde tepki vermeye” hazır oldukları ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/rusya-bati-guney-kafkasyayi-istikrarsizlastirma-cabalarindan-vazgecmiyor-1093521363.html
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dünya, abd, donald trump, çelik, alüminyum, gümrük vergisi, avrupa komisyonu, avrupa birliği, meksika, kanada, çin
dünya, abd, donald trump, çelik, alüminyum, gümrük vergisi, avrupa komisyonu, avrupa birliği, meksika, kanada, çin
Trump’tan çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek vergi
ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getirdiğini duyurdu. Trump ayrıca ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik mütekabiliyet esasına dayalı vergileri yarın duyuracağını belirtti.
ABD lideri Donald Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının aktardığına göre Trump, “Çelik ve alüminyuma gümrük vergileri Pazartesi günü yürürlüğe girecek. Her bir kategori için yüzde 25” ifadesini kullandı.
Trump ayrıca ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik mütekabiliyet esasına dayalı vergilerin yarın açıklanacağını söyledi.
Beyaz Saray'ın yeni efendisi daha önce Kanada, Meksika ve Çin'den gelen ürünlere 4 Şubat'tan itibaren vergi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. Kanada'dan gelen enerji hariç tüm mallara yüzde 25, enerji kaynaklarına da yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulama kararı alınmıştı. Meksika'dan gelen ürünlere yönelik de vergiler yüzde 25 olarak açıklanmıştı. Ancak daha sonra Trump, iki ülkenin yetkilileriyle müzakereler için vergilerin bir ay süreyle geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
ABD Başkanı ayrıca 1 Şubat'ta Brüksel'in Washington'a “korkunç” davrandığı gerekçesiyle Avrupa Birliği mallarına ek ithalat vergisi uygulayacağını söyledi. Avrupa Komisyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulayacağına dair herhangi bir veriye sahip olmadıkları, ancak uygulanması halinde “kararlı bir şekilde tepki vermeye” hazır oldukları ifade edilmişti.