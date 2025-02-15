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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Beşiktaş, Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.Beşiktaş'ın gollerini 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arsenly Batagov (KK) atarken Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Simon Banza attı.Maçın ilk 11'i Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Vişça, Cham, Sikan, Banza.
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

21:03 15.02.2025 (güncellendi: 21:16 15.02.2025)
© AA / Murat ŞengülBeşiktaş Trabzonspor
Beşiktaş Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / Murat Şengül
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arsenly Batagov (KK) atarken Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Simon Banza attı.

Maçın ilk 11'i

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Vişça, Cham, Sikan, Banza.
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