https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/besiktas-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1093701119.html
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T21:03+0300
2025-02-15T21:03+0300
2025-02-15T21:16+0300
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Beşiktaş, Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.Beşiktaş'ın gollerini 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arsenly Batagov (KK) atarken Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Simon Banza attı.Maçın ilk 11'i Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Vişça, Cham, Sikan, Banza.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/besiktastan-buyuk-hamle-cies-raporunda-yer-alan-kolombiyali-elan-ricardo-kadroda-1093554084.html
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti
21:03 15.02.2025 (güncellendi: 21:16 15.02.2025)
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in kritik karşılaşmasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynandı. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'ın gollerini 53. dakikada Rafa Silva ve 65. dakikada Arsenly Batagov (KK) atarken Trabzonspor'un golünü 17. dakikada Simon Banza attı.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Ozan Tufan, Edin Vişça, Cham, Sikan, Banza.