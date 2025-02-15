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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.11'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-duyurdu-ege-denizinde-iki-dakika-arayla-46-buyuklugundedeprem-1093645979.html
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ege denizi, afad, deprem
ege denizi, afad, deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem

19:51 15.02.2025
© AAEge deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA
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Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.11'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
13 Şubat, 19:20
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