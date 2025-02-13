https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-duyurdu-ege-denizinde-iki-dakika-arayla-46-buyuklugundedeprem-1093645979.html
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T19:20+0300
2025-02-13T19:20+0300
2025-02-13T19:20+0300
son depremler
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ege denizi
deprem
sarsıntı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntının kaydedildiği açıklandı.Söz konusu depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-muduru-tatardan-ege-denizinde-tsunami-aciklamasi-kiyilarimiza-ulasmasi-durumunda-yikici-bir-1093639255.html
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afad, ege denizi, deprem, sarsıntı
afad, ege denizi, deprem, sarsıntı
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntının kaydedildiği açıklandı.
Söz konusu depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.