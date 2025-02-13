AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntının kaydedildiği açıklandı.