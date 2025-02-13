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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntının kaydedildiği açıklandı.Söz konusu depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/afad-muduru-tatardan-ege-denizinde-tsunami-aciklamasi-kiyilarimiza-ulasmasi-durumunda-yikici-bir-1093639255.html
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afad, ege denizi, deprem, sarsıntı
afad, ege denizi, deprem, sarsıntı

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4.6 büyüklüğünde deprem

19:20 13.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe AlyanakEge Denizi'nde deprem,
Ege Denizi'nde deprem, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde iki sarsıntının kaydedildiği açıklandı.
Söz konusu depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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