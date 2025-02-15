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Abhazya yeni Cumhurbaşkanı’nı seçiyor
Abhazya yeni Cumhurbaşkanı’nı seçiyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da halk, Aslan Bjaniya’nın istifası sonrası bugün yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T11:02+0300
2025-02-15T11:02+0300
dünya
abhazya
aslan bjaniya
seçim
erken seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Abhazya’da bugün erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleniyor. Vatandaşların oylarını kullanacağı seçim sandıkları Moskova saati ile 08.00’de (TSİ ile aynı) açıldı.Seçim süreci, 19 Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya’nın istifasının parlamento tarafından onaylanmasının ardından başlamıştı. Anayasa gereği, Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Badra Gunba devralmıştı.Cumhurbaşkanlığı koltuğu için, geçici olarak yüksek görevi yürüten siyasetçi Badra Gunba, Abhazya’nın Rusya’daki eski ticari temsilcisi Oleg Bartsits, Denetim Odası eski başkanı Robert Arşba, muhalif Adgur Ardzinba ve Karadeniz Kalkınma Bankası Başkanı Adgur Hurkhumal olmak üzere toplam 5 aday yarışıyor.Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet tarafından protestolar başlatılmıştı. Rus şirketlerinin ülkede bina kompleksleri inşa etmesini öngören anlaşmanın uygulanmasıyla konut fiyatlarında artış olacağına inanan muhalefet, cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti.Abhazya’nın iç siyasi yapısını ve Rusya ile olan ilişkileri yakından ilgilendiren bu seçim süreci, ekonomik ve siyasi bağımsızlık konularında halkın tercihlerinin yansıtacak olan bir test olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/abhazya-rusyadan-insani-elektrik-tedarigi-talebinde-bulundu-1091853422.html
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abhazya, aslan bjaniya, seçim, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
abhazya, aslan bjaniya, seçim, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi

Abhazya yeni Cumhurbaşkanı’nı seçiyor

11:02 15.02.2025
© SputnikSuhumi, Abhazya
Suhumi, Abhazya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© Sputnik
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Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da halk, Aslan Bjaniya’nın istifası sonrası bugün yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Abhazya’da bugün erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleniyor. Vatandaşların oylarını kullanacağı seçim sandıkları Moskova saati ile 08.00’de (TSİ ile aynı) açıldı.
Seçim süreci, 19 Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya’nın istifasının parlamento tarafından onaylanmasının ardından başlamıştı. Anayasa gereği, Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Badra Gunba devralmıştı.
Cumhurbaşkanlığı koltuğu için, geçici olarak yüksek görevi yürüten siyasetçi Badra Gunba, Abhazya’nın Rusya’daki eski ticari temsilcisi Oleg Bartsits, Denetim Odası eski başkanı Robert Arşba, muhalif Adgur Ardzinba ve Karadeniz Kalkınma Bankası Başkanı Adgur Hurkhumal olmak üzere toplam 5 aday yarışıyor.
Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet tarafından protestolar başlatılmıştı. Rus şirketlerinin ülkede bina kompleksleri inşa etmesini öngören anlaşmanın uygulanmasıyla konut fiyatlarında artış olacağına inanan muhalefet, cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti.
Abhazya’nın iç siyasi yapısını ve Rusya ile olan ilişkileri yakından ilgilendiren bu seçim süreci, ekonomik ve siyasi bağımsızlık konularında halkın tercihlerinin yansıtacak olan bir test olarak görülüyor.
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