https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abhazya-yeni-cumhurbaskanini-seciyor-1093687339.html

Abhazya yeni Cumhurbaşkanı’nı seçiyor

Abhazya yeni Cumhurbaşkanı’nı seçiyor

Sputnik Türkiye

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da halk, Aslan Bjaniya’nın istifası sonrası bugün yeni Cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T11:02+0300

2025-02-15T11:02+0300

2025-02-15T11:02+0300

dünya

abhazya

aslan bjaniya

seçim

erken seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093686791_0:32:632:387_1920x0_80_0_0_1f361330a4158405ed911a7f18574156.png

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Abhazya’da bugün erken Cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleniyor. Vatandaşların oylarını kullanacağı seçim sandıkları Moskova saati ile 08.00’de (TSİ ile aynı) açıldı.Seçim süreci, 19 Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Aslan Bjaniya’nın istifasının parlamento tarafından onaylanmasının ardından başlamıştı. Anayasa gereği, Cumhurbaşkanlığı görev ve yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Badra Gunba devralmıştı.Cumhurbaşkanlığı koltuğu için, geçici olarak yüksek görevi yürüten siyasetçi Badra Gunba, Abhazya’nın Rusya’daki eski ticari temsilcisi Oleg Bartsits, Denetim Odası eski başkanı Robert Arşba, muhalif Adgur Ardzinba ve Karadeniz Kalkınma Bankası Başkanı Adgur Hurkhumal olmak üzere toplam 5 aday yarışıyor.Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da Rusya’yla imzalanan yatırım anlaşması nedeniyle muhalefet tarafından protestolar başlatılmıştı. Rus şirketlerinin ülkede bina kompleksleri inşa etmesini öngören anlaşmanın uygulanmasıyla konut fiyatlarında artış olacağına inanan muhalefet, cumhurbaşkanının istifasını talep etmişti.Abhazya’nın iç siyasi yapısını ve Rusya ile olan ilişkileri yakından ilgilendiren bu seçim süreci, ekonomik ve siyasi bağımsızlık konularında halkın tercihlerinin yansıtacak olan bir test olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/abhazya-rusyadan-insani-elektrik-tedarigi-talebinde-bulundu-1091853422.html

abhazya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abhazya, aslan bjaniya, seçim, erken seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi