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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/abhazya-rusyadan-insani-elektrik-tedarigi-talebinde-bulundu-1091853422.html
Abhazya, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulundu
Abhazya, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulundu
Sputnik Türkiye
Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Gunba’nın, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulunduğu bildirildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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Abhazya Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba, Rusya’ya insani elektrik tedariki talebiyle başvurdu.Açıklamada, “Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili olarak, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Rusya Federasyonu’na insani elektrik tedariki sorununun çözülmesi talebiyle başvurdum. Bu başvurumuzun en kısa sürede desteklenmesini umarım” ifadelerine yer verildi.Abhazya’da her yıl kasımdan nisan ayına kadar yüksek tüketim nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Abhazya’ya elektrik sağlayan Enguri Hidroelektrik Santrali’ne su girişi azaldığı için barajdaki su seviyesi düşüyor. Enerji açığını kapatmak için Abhazya, Rusya’dan enerji ithal etmek durumunda kalıyor. Enerji tasarrufu için sürekli elektrik kesintileri uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/abhazya-cumhurbaskani-bjania-istifa-etti-istikrarin-ve-anayasal-duzenin-korunmasi-amaciyla-1090537669.html
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abhazya, cumhurbaşkanı, rusya, insani yardım, elektrik, talep
abhazya, cumhurbaşkanı, rusya, insani yardım, elektrik, talep

Abhazya, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulundu

16:29 21.12.2024
© Sputnik / Илья ПиталевAbhazya bayrağı
Abhazya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Gunba’nın, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulunduğu bildirildi.
Abhazya Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba, Rusya’ya insani elektrik tedariki talebiyle başvurdu.
Açıklamada, “Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili olarak, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Rusya Federasyonu’na insani elektrik tedariki sorununun çözülmesi talebiyle başvurdum. Bu başvurumuzun en kısa sürede desteklenmesini umarım” ifadelerine yer verildi.
Abhazya’da her yıl kasımdan nisan ayına kadar yüksek tüketim nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Abhazya’ya elektrik sağlayan Enguri Hidroelektrik Santrali’ne su girişi azaldığı için barajdaki su seviyesi düşüyor. Enerji açığını kapatmak için Abhazya, Rusya’dan enerji ithal etmek durumunda kalıyor. Enerji tasarrufu için sürekli elektrik kesintileri uygulanıyor.
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