https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/abhazya-rusyadan-insani-elektrik-tedarigi-talebinde-bulundu-1091853422.html

Abhazya, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulundu

Abhazya, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulundu

Sputnik Türkiye

Abhazya Cumhurbaşkanı Vekili Gunba’nın, Rusya’dan insani elektrik tedariki talebinde bulunduğu bildirildi. 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T16:29+0300

2024-12-21T16:29+0300

2024-12-21T16:29+0300

dünya

abhazya

cumhurbaşkanı

rusya

insani yardım

elektrik

talep

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Abhazya Cumhurbaşkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Vekili Badra Gunba, Rusya’ya insani elektrik tedariki talebiyle başvurdu.Açıklamada, “Abhazya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vekili olarak, müttefikimiz ve stratejik ortağımız Rusya Federasyonu’na insani elektrik tedariki sorununun çözülmesi talebiyle başvurdum. Bu başvurumuzun en kısa sürede desteklenmesini umarım” ifadelerine yer verildi.Abhazya’da her yıl kasımdan nisan ayına kadar yüksek tüketim nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Abhazya’ya elektrik sağlayan Enguri Hidroelektrik Santrali’ne su girişi azaldığı için barajdaki su seviyesi düşüyor. Enerji açığını kapatmak için Abhazya, Rusya’dan enerji ithal etmek durumunda kalıyor. Enerji tasarrufu için sürekli elektrik kesintileri uygulanıyor.

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abhazya, cumhurbaşkanı, rusya, insani yardım, elektrik, talep