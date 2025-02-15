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ABD’de mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’a 28 günlük yasal süre tanıdı
ABD’de mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’a 28 günlük yasal süre tanıdı
Sputnik Türkiye
ABD’de mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı. 15.02.2025, Sputnik Türkiye
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Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye'ye iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD'nin görüşünü sundu ve mahkemenin onayına rağmen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir karar çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.28 günlük ek yasal sürede Tok ve Cihantimur’un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacak. İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmesine ilişkin soru üzerine Tunç, "Bu karar temyize tabi bir karar, ilgililer itiraz edebilir. Kesinleştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına gönderilir karar. Dışişleri Bakanlığında idari itiraz da yapılabilir, kesinleştiğinde de iadeleri gerçekleştirilmiş olur" yanıtını vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/eylem-tok-ve-timur-cihantimurun-turkiyeye-iadesi--adalet-bakani-tunc-karar-kesinlesince-iade-1093595674.html
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eylem tok, timur cihantimur, amerika, abd, iade, iade talebi, iade davası, iade süreci, iade talebi

ABD’de mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’a 28 günlük yasal süre tanıdı

11:12 15.02.2025
eylem tok
eylem tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
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ABD’de mahkeme, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un savunma avukatlarının talebi üzerine 28 günlük ek bir yasal süre tanıdı.
Eylem Tok’un avukatı Jennifer M. Herrmann, müvekkilinin Türkiye'ye iadesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Savcı Kristen Kearney, mahkemeye sunduğu dilekçede ABD'nin görüşünü sundu ve mahkemenin onayına rağmen Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik bir karar çıkmayacağını ve 28 gün boyunca iade işleminin gerçekleşmeyeceğini ifade etti.
28 günlük ek yasal sürede Tok ve Cihantimur’un hukuki itiraz haklarını kullanmalarına fırsat tanınacak.
İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verilmesine ilişkin soru üzerine Tunç, "Bu karar temyize tabi bir karar, ilgililer itiraz edebilir. Kesinleştikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığına gönderilir karar. Dışişleri Bakanlığında idari itiraz da yapılabilir, kesinleştiğinde de iadeleri gerçekleştirilmiş olur" yanıtını vermişti.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
TÜRKİYE
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi | Adalet Bakanı Tunç: Karar kesinleşince iade gerçekleşir
12 Şubat, 11:23
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