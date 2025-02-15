https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abdde-dag-tunelindeki-zincirleme-kazada-en-az-2-kisi-oldu-1093686226.html
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 2 kişi öldü. Acil durum ekipleri tünelde mahsur... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T10:22+0300
2025-02-15T10:22+0300
2025-02-15T10:22+0300
dünya
abd
tünel
dağ tüneli
trafik kazası
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093686083_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_4b7416ea36cd814a90c57fb2664d33dc.jpg
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, araçlar dağ tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışma sonrasında tünelde mahsur kalanların için zamanla yarışan acil durum ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Kaza mahallinde bir patlama tehdidini değerlendiren ekipler, bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Green River İtfaiye Şefi Bill Robinson, basına yaptığı açıklamada tünelin süresiz olarak kapatılacağını ve "tüm bu olup bitenlerle başa çıkmamız için günler gerekeceğini" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kaza-gecirdi-icinde-bulundugu-aracin-lastigi-seyir-1093499827.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093686083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_852f2a11a3c02ba1d1e508b1b1706a82.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, tünel, dağ tüneli, trafik kazası, zincirleme kaza
abd, tünel, dağ tüneli, trafik kazası, zincirleme kaza
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 2 kişi öldü. Acil durum ekipleri tünelde mahsur kalan yaralılara ulaşmak için zamanla mücadele etti.
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, araçlar dağ tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışma sonrasında tünelde mahsur kalanların için zamanla yarışan acil durum ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Kaza mahallinde bir patlama tehdidini değerlendiren ekipler, bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Green River İtfaiye Şefi Bill Robinson, basına yaptığı açıklamada tünelin süresiz olarak kapatılacağını ve "tüm bu olup bitenlerle başa çıkmamız için günler gerekeceğini" söyledi.