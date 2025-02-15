https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abdde-dag-tunelindeki-zincirleme-kazada-en-az-2-kisi-oldu-1093686226.html

ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü

ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü

Sputnik Türkiye

ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 2 kişi öldü. Acil durum ekipleri tünelde mahsur... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T10:22+0300

2025-02-15T10:22+0300

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dünya

abd

tünel

dağ tüneli

trafik kazası

zincirleme kaza

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ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, araçlar dağ tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışma sonrasında tünelde mahsur kalanların için zamanla yarışan acil durum ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Kaza mahallinde bir patlama tehdidini değerlendiren ekipler, bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Green River İtfaiye Şefi Bill Robinson, basına yaptığı açıklamada tünelin süresiz olarak kapatılacağını ve "tüm bu olup bitenlerle başa çıkmamız için günler gerekeceğini" söyledi.

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abd, tünel, dağ tüneli, trafik kazası, zincirleme kaza