ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP’deki ön seçim tartışmaları
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
TARİHTE BUGÜN
14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
12:24
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan, bazıları için hüsran
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Emekli ikramiyesi enflasyon oranının üzerinde olmayacak’
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
SESLİ HABER
Herkesi şaşırttı: 135 bin lira aidat
17:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
20:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/abdde-dag-tunelindeki-zincirleme-kazada-en-az-2-kisi-oldu-1093686226.html
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 2 kişi öldü. Acil durum ekipleri tünelde mahsur... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T10:22+0300
2025-02-15T10:22+0300
dünya
abd
tünel
dağ tüneli
trafik kazası
zincirleme kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093686083_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_4b7416ea36cd814a90c57fb2664d33dc.jpg
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, araçlar dağ tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışma sonrasında tünelde mahsur kalanların için zamanla yarışan acil durum ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.Kaza mahallinde bir patlama tehdidini değerlendiren ekipler, bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Green River İtfaiye Şefi Bill Robinson, basına yaptığı açıklamada tünelin süresiz olarak kapatılacağını ve "tüm bu olup bitenlerle başa çıkmamız için günler gerekeceğini" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kaza-gecirdi-icinde-bulundugu-aracin-lastigi-seyir-1093499827.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0f/1093686083_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_852f2a11a3c02ba1d1e508b1b1706a82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, tünel, dağ tüneli, trafik kazası, zincirleme kaza
abd, tünel, dağ tüneli, trafik kazası, zincirleme kaza

ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü

10:22 15.02.2025
© AP PhotoABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü
ABD'de dağ tünelindeki zincirleme kazada en az 2 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AP Photo
Abone ol
ABD'nin Wyoming eyaletinde dün dağ tünelini girişinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı kazada en az 2 kişi öldü. Acil durum ekipleri tünelde mahsur kalan yaralılara ulaşmak için zamanla mücadele etti.
ABD'nin Wyoming eyaletinde Green River yakınlarındaki Interstate 80 tünelinde meydana gelen kazada, araçlar dağ tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışma sonrasında tünelde mahsur kalanların için zamanla yarışan acil durum ekipleri, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Kaza mahallinde bir patlama tehdidini değerlendiren ekipler, bölge trafiğini ulaşımına kapattı. Green River İtfaiye Şefi Bill Robinson, basına yaptığı açıklamada tünelin süresiz olarak kapatılacağını ve "tüm bu olup bitenlerle başa çıkmamız için günler gerekeceğini" söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
DÜNYA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic kaza geçirdi: İçinde bulunduğu aracın lastiği seyir halindeyken yerinden çıktı
8 Şubat, 22:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала