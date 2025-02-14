https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/zelenskiy-rusyanin-cernobil-nukleer-santraline-saldirdigini-one-surmustu-kremlinden-yanit-geldi-1093666638.html

Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını öne sürmüştü: Kremlin'den yanıt geldi

Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını öne sürmüştü: Kremlin'den yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlemekle suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Kremlin'den yalanlama geldi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T13:07+0300

2025-02-14T13:07+0300

2025-02-14T13:22+0300

ukrayna krizi

çernobil nükleer santrali

dmitriy peskov

vladimir zelenskiy

ukrayna

rusya

insansız hava aracı (iha)

silahlı iha (siha)

saldırı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ortaya atılan, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer altyapı tesislerine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlemesinin söz konusu olamayacağını belirten Peskov, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.Peskov, Ukrayna tarafının, Rus İHA'sının gece saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'ndeki tahrip olmuş bir reaktöre çarparak koruyucu yapıya zarar verdiği yönündeki iddialarını 'Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonu' olarak niteledi.

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çernobil nükleer santrali, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı