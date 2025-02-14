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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/zelenskiy-rusyanin-cernobil-nukleer-santraline-saldirdigini-one-surmustu-kremlinden-yanit-geldi-1093666638.html
Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını öne sürmüştü: Kremlin'den yanıt geldi
Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını öne sürmüştü: Kremlin'den yanıt geldi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlemekle suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Kremlin'den yalanlama geldi. 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T13:07+0300
2025-02-14T13:22+0300
ukrayna krizi
çernobil nükleer santrali
dmitriy peskov
vladimir zelenskiy
ukrayna
rusya
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
saldırı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ortaya atılan, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer altyapı tesislerine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlemesinin söz konusu olamayacağını belirten Peskov, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi.Kremlin Sözcüsü "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.Peskov, Ukrayna tarafının, Rus İHA'sının gece saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'ndeki tahrip olmuş bir reaktöre çarparak koruyucu yapıya zarar verdiği yönündeki iddialarını 'Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonu' olarak niteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/orbandan-aciklama-rusyanin-kuresel-ekonomiye-yeniden-entegrasyonu-ne-zaman-gerceklesecek-1093662230.html
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çernobil nükleer santrali, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı
çernobil nükleer santrali, dmitriy peskov, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı

Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını öne sürmüştü: Kremlin'den yanıt geldi

13:07 14.02.2025 (güncellendi: 13:22 14.02.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин посетил "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге
Президент Владимир Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Rus ordusunu Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlemekle suçlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e Kremlin'den yalanlama geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ortaya atılan, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin nükleer altyapı tesislerine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlemesinin söz konusu olamayacağını belirten Peskov, ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunun altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü "Rusya tarafından herhangi bir nükleer altyapı tesisine, nükleer güç altyapısına saldırılar düzenlenmesi söz konusu olamaz. Dolayısıyla her ne olursa olsun, bu tür iddialar gerçekle bağdaşmıyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna tarafının, Rus İHA'sının gece saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'ndeki tahrip olmuş bir reaktöre çarparak koruyucu yapıya zarar verdiği yönündeki iddialarını 'Kiev'in bir başka uydurması ve provokasyonu' olarak niteledi.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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