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Yeni soğuk hava dalgası geliyor: İstanbul'a yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Yeni soğuk hava dalgası geliyor: İstanbul'a yoğun kar yağışı için tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'a soğuk hava dalgası geliyor! AKOM’un uyarısına göre, pazartesi itibarıyla sıcaklıklar hızla düşecek. 19-22 Şubat'ta İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.
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İstanbul, yeni bir soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceğini duyurdu. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklar, hafta ortasında İstanbul’da kar yağışını da beraberinde getirebilir.İstanbul'da kar yağışı i̇çin tarih verildiMeteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağına dair açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da da ayın 19'u ile 22'si arası kar ihtimali oldukça yüksek" dedi. Ayrıca, geçen hafta etkili olan kar yağışına kıyasla, bu seferki yağışın daha yoğun olacağını belirtti.Kar yağışı daha yoğun olacakÇalışkan, havanın geçen haftaya göre daha soğuk olacağını vurgulayarak, "Hem nem var hem sıcaklıklar çok düşük. Bu seferki kar yağışı geçen haftakine göre daha yoğun gözüküyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre, İstanbul'da sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali de güçleniyor.'Kar İstanbul'da bitmeyecek'Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kar yağışına doymayacağını ifade etti. Şen, "Kar İstanbul'da bitmeyecek" diyerek, ayın ilerleyen günlerinde de yeni kar yağışlarının beklendiğini söyledi.Şen, "Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek" dedi ve mart ayına kadar kar yağışının sürebileceğini belirtti.İstanbul’da 15 santimetre kar bekleniyorAy sonunda beklenen yeni kar yağışıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, "Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar 15 santimetre kar yapar" açıklamasında bulundu.Özetle, AKOM ve meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul’da 19-22 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülme ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca, ay sonuna doğru da yeni bir kar dalgası bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
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Yeni soğuk hava dalgası geliyor: İstanbul'a yoğun kar yağışı için tarih açıklandı

15:01 14.02.2025 (güncellendi: 15:03 14.02.2025)
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kente yeni bir soğuk hava dalgasının yaklaştığını duyurdu. Pazartesi itibarıyla sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi. İstanbul'a kar yağışı için yeni tarih verildi. Meteoroloji uzmanlarına göre, ay sonunda da yoğun bir kar yağışı da bekleniyor.
İstanbul, yeni bir soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü itibarıyla sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceğini duyurdu. Mevsim normallerinin altına inecek sıcaklıklar, hafta ortasında İstanbul’da kar yağışını da beraberinde getirebilir.

İstanbul'da kar yağışı i̇çin tarih verildi

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağına dair açıklamalarda bulundu. Çalışkan, "İstanbul'da da ayın 19'u ile 22'si arası kar ihtimali oldukça yüksek" dedi. Ayrıca, geçen hafta etkili olan kar yağışına kıyasla, bu seferki yağışın daha yoğun olacağını belirtti.

Kar yağışı daha yoğun olacak

Çalışkan, havanın geçen haftaya göre daha soğuk olacağını vurgulayarak, "Hem nem var hem sıcaklıklar çok düşük. Bu seferki kar yağışı geçen haftakine göre daha yoğun gözüküyor" ifadelerini kullandı. Uzmanlara göre, İstanbul'da sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı ihtimali de güçleniyor.

'Kar İstanbul'da bitmeyecek'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un kar yağışına doymayacağını ifade etti. Şen, "Kar İstanbul'da bitmeyecek" diyerek, ayın ilerleyen günlerinde de yeni kar yağışlarının beklendiğini söyledi.
Şen, "Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek" dedi ve mart ayına kadar kar yağışının sürebileceğini belirtti.

İstanbul’da 15 santimetre kar bekleniyor

Ay sonunda beklenen yeni kar yağışıyla ilgili de konuşan Prof. Dr. Orhan Şen, "Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar 15 santimetre kar yapar" açıklamasında bulundu.
Özetle, AKOM ve meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul’da 19-22 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülme ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca, ay sonuna doğru da yeni bir kar dalgası bekleniyor. Sıcaklıkların hızla düşmesi ve kar yağışının etkili olması nedeniyle vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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Sıcaklıklar artıyor ama kış bitmedi: AKOM tarih verdi, yeni soğuk hava dalgası geliyor, İstanbul'a kar yağacak mı?
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