TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı

Gündem çok ağır hangisini sayayım. Depremlerde iş kazalarında çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Eleştirel haberciliğe açılan soruşturmalar sıklaştı. 10 yıl önceki konulara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem kadın cinayeti taciz gibi olaylarda suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyor. İster seçimle ister atama ile gelsin görevinden alınıyorlar. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değildir. hukuka güven kalmazsa güvensizlik her yere sirayet eder.