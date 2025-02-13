https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/tusiad-baskaninin-genel-kuruldaki-konusmasi-surerken-bloomberg-ht-yayindan-cikti-1093632355.html
TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı
TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı
Sputnik Türkiye
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında 'soruşturmalar hızlandı' dedi ve 'hukukun... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T13:21+0300
2025-02-13T13:21+0300
2025-02-13T13:21+0300
ekonomi
orhan turan
bloomberg ht
tüsiad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063575717_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3972a2da1546538f4f40a70f82d6d89f.jpg
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklama yaptığı esnada canlı yayın yapan Bloomberg HT, Turan'ın konuşmasını yarıda kesti.Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında şu noktalara değinmişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/ankarada-toplu-tasimaya-zam-tam-ve-ogrenci-bileti-ne-kadar-oldu-1093628670.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063575717_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af8e9150c33e5859db8ed6ed0ed33657.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
orhan turan, bloomberg ht, tüsiad
orhan turan, bloomberg ht, tüsiad
TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında 'soruşturmalar hızlandı' dedi ve 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yaptı. Kurulu canlı yayınla ekranlara getiren Bloomberg HT, Orhan turan'ın konuşmasının yarısında yayından çıktı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklama yaptığı esnada canlı yayın yapan Bloomberg HT, Turan'ın konuşmasını yarıda kesti.
Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında şu noktalara değinmişti:
Gündem çok ağır hangisini sayayım. Depremlerde iş kazalarında çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Eleştirel haberciliğe açılan soruşturmalar sıklaştı. 10 yıl önceki konulara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem kadın cinayeti taciz gibi olaylarda suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyor. İster seçimle ister atama ile gelsin görevinden alınıyorlar. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değildir. hukuka güven kalmazsa güvensizlik her yere sirayet eder.