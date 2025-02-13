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TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı
TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı
Sputnik Türkiye
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında 'soruşturmalar hızlandı' dedi ve 'hukukun... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklama yaptığı esnada canlı yayın yapan Bloomberg HT, Turan'ın konuşmasını yarıda kesti.Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında şu noktalara değinmişti:
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orhan turan, bloomberg ht, tüsiad

TÜSİAD Başkanı'nın Genel Kurul'daki konuşması sürerken Bloomberg HT yayından çıktı

13:21 13.02.2025
© TÜSİADTürk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© TÜSİAD
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında 'soruşturmalar hızlandı' dedi ve 'hukukun üstünlüğü' vurgusu yaptı. Kurulu canlı yayınla ekranlara getiren Bloomberg HT, Orhan turan'ın konuşmasının yarısında yayından çıktı.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, TÜSİAD Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Turan'ın açıklama yaptığı esnada canlı yayın yapan Bloomberg HT, Turan'ın konuşmasını yarıda kesti.
Turan, Genel Kurul'daki konuşmasında şu noktalara değinmişti:
Gündem çok ağır hangisini sayayım. Depremlerde iş kazalarında çok sayıda insanımızı kaybediyoruz. Eleştirel haberciliğe açılan soruşturmalar sıklaştı. 10 yıl önceki konulara şimdi yeni soruşturmalar açılıyor. Tutuklu belediye başkanlarına sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor. Fakat deprem kadın cinayeti taciz gibi olaylarda suçlular bulunmuyor ya da kısa sürede serbest kalıyor. İster seçimle ister atama ile gelsin görevinden alınıyorlar. Modern devletin temelinde hukukun üstünlüğü vardır. Yönetim keyfi değildir. hukuka güven kalmazsa güvensizlik her yere sirayet eder.
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