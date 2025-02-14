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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trump-abd-rusya-ve-ukraynanin-bir-araya-gelme-tarihini-duyurdu-1093651822.html
Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelme tarihini duyurdu
Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelme tarihini duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin gelecek hafta yapılacağını bildirdiç 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T03:04+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu. Trump, "Yarın Münih'te bir toplantı var. Önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da, benimle veya Başkan Putin'le değil, ancak üst düzey yetkililerle bir toplantı olacak. Ukrayna da katılacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya gelmeyi umduğunu belirterek, "Bu çatışmayı sona erdirmeyi başarıp başaramayacağımızı göreceğiz. Bu korkunç bir mücadele. Acımasız ve kanlı bir çatışma. Bunu sona erdirmek istiyoruz" dedi. Perşembe günü, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceğini açıkladı. Rusya'nın çatışmanın çözümüne dair pozisyonu ise şu koşullara dayanıyor: Putin, bu bağlamda Rusya karşıtı yaptırımların iptal edilmesinin de önemine değinerek ayrıca Moskova, Kiev yönetiminin Ekim 2022'de müzakerelere girmesini engellediğini ve Vladimir Zelenskiy'in meşruiyet açısından büyük sorunlar yaşadığını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-rusya-g7ye-geri-donmeli-1093650012.html
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haberler, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, suudi arabistan, kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri
haberler, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, suudi arabistan, kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri

Trump, ABD, Rusya ve Ukrayna'nın bir araya gelme tarihini duyurdu

03:04 14.02.2025
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'de gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin gelecek hafta yapılacağını bildirdiç
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna'nın üst düzey yetkililerinin önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya geleceğini duyurdu.
Trump, "Yarın Münih'te bir toplantı var. Önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da, benimle veya Başkan Putin'le değil, ancak üst düzey yetkililerle bir toplantı olacak. Ukrayna da katılacak" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da bir araya gelmeyi umduğunu belirterek, "Bu çatışmayı sona erdirmeyi başarıp başaramayacağımızı göreceğiz. Bu korkunç bir mücadele. Acımasız ve kanlı bir çatışma. Bunu sona erdirmek istiyoruz" dedi.
Perşembe günü, Rusya, ABD ve Ukrayna'nın üst düzey temsilcilerinin 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geleceğini açıkladı.
Rusya'nın çatışmanın çözümüne dair pozisyonu ise şu koşullara dayanıyor:
Ukrayna, NATO'ya katılma niyetinden resmen vazgeçmeli
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yeni Rus bölgelerinden çekilmeli
Kiev makamları askerden arındırma ve silahsızlandırma işlemlerini gerçekleştirmeli
Ülke, tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemeli
Putin, bu bağlamda Rusya karşıtı yaptırımların iptal edilmesinin de önemine değinerek ayrıca Moskova, Kiev yönetiminin Ekim 2022'de müzakerelere girmesini engellediğini ve Vladimir Zelenskiy'in meşruiyet açısından büyük sorunlar yaşadığını defalarca dile getirmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
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