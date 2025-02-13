https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-rusya-g7ye-geri-donmeli-1093650012.html
Trump: Rusya G7'ye geri dönmeli
Trump: Rusya G7'ye geri dönmeli
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın G7'ye tekrar geri dönmesi gerektiğini belirtti. 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T23:50+0300
2025-02-13T23:50+0300
2025-02-13T23:49+0300
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kırım
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Bloomberg’de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı G7'ye geri getirmek istediğini söyledi.Haberde, Trump’ın “Rusya'nın G7'ye geri dönmesini istiyorum” dediği aktarıldı.Rusya’nın G8'den dışlanmasını eski ABD lideri Barack Obama'nın bir hatası olarak nitelendiren Trump’ın “Moskova'nın masada bir yeri olmalı, çünkü G7 sadece Rusya’yı konuşuyor. Devlet Başkanı Putin de G7’ye dönmek ister diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdiği belirtildi.Dünyanın önde gelen ülkelerinden oluşan uluslararası bir forum olan G7, 1997 yılında Rusya'nın toplantılarına katılmaya davet edilmesiyle G8’e dönüşmütü. Grupta Rusya’nın yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ve ABD yer alıyordu.Kırım'ın 2014'te referendum yoluyla Rusya’ya bağlanmasının ardından Rusya gruptan çıkarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/kremlin-abd-ukrayna-krizinin-cozumunde-en-onemli-muhatap-1093649213.html
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donald trump, barack obama, g7, g8, bloomberg, rusya, vladimir putin, kırım, fransa, almanya, japonya, ingiltere
donald trump, barack obama, g7, g8, bloomberg, rusya, vladimir putin, kırım, fransa, almanya, japonya, ingiltere
Trump: Rusya G7'ye geri dönmeli
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın G7'ye tekrar geri dönmesi gerektiğini belirtti.
Bloomberg’de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı G7'ye geri getirmek istediğini söyledi.
Haberde, Trump’ın “Rusya'nın G7'ye geri dönmesini istiyorum” dediği aktarıldı.
Rusya’nın G8'den dışlanmasını eski ABD lideri Barack Obama'nın bir hatası olarak nitelendiren Trump’ın “Moskova'nın masada bir yeri olmalı, çünkü G7 sadece Rusya’yı konuşuyor. Devlet Başkanı Putin de G7’ye dönmek ister diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdiği belirtildi.
Dünyanın önde gelen ülkelerinden oluşan uluslararası bir forum olan G7, 1997 yılında Rusya'nın toplantılarına katılmaya davet edilmesiyle G8’e dönüşmütü. Grupta Rusya’nın yanı sıra İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, ve ABD yer alıyordu.
Kırım'ın 2014'te referendum yoluyla Rusya’ya bağlanmasının ardından Rusya gruptan çıkarılmıştı.