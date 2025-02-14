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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/santorinide-alarm-volkanik-kaldera-6-cm-turkiyeye-dogru-yaklasti-1093654500.html
Santorini’de alarm: Volkanik kaldera 6 cm Türkiye'ye doğru yaklaştı
Santorini’de alarm: Volkanik kaldera 6 cm Türkiye'ye doğru yaklaştı
Sputnik Türkiye
Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası, art arda yaşanan depremler ve volkanik hareketlilikle sarsılıyor. Deniz tabanındaki volkan yatağı 4 santimetre yükselirken... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Santorini Adası, son günlerde yoğun bir sismik hareketliliğe sahne oluyor. Adanın çevresinde 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla deprem meydana geldi. Depremler, 4 ila 5 büyüklüğünde sarsıntılarla dikkat çekerken, bölgedeki volkanik kaldera da hareketlilik sergiliyor.Volkanik kaldera 6 santimetre kaydıYunanistan Jeodinamik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, deniz tabanındaki volkan yatağı 2024 yılının Ağustos ayından bu yana 4 santimetre yükseldi. Ayrıca kaldera, doğuya doğru 6 santimetrelik bir kayma gösterdi. Uzmanlar, bu hareketliliğin, volkanik aktivitenin artabileceğine dair bir işaret olabileceğini belirtti.'Şimdilik endişe verici değil'Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, hareketliliğin geçmişte de gözlemlendiğini belirterek, "2011-2012 yıllarında da benzer bir durum yaşandı, ancak herhangi bir patlama olmadı. Şu an için endişe verici bir durum olduğunu söyleyemem, ancak bu değişimleri takip etmemiz gerekiyor" dedi.1.100’den fazla deprem meydana geldiSantorini ve çevresinde yaşanan depremler, adada yaşayanlar ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oluyor. 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla depremfazla deprem meydana geldi kaydedilirken, bölgedeki sismik hareketlerin, deniz tabanındaki volkanik aktivitelerle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.Santorini ve çevresinde önlemler uzatıldıArtan hareketlilik nedeniyle, adada sismik risklere karşı alınan güvenlik önlemlerinin süresi uzatıldı. Santorini ve çevresindeki adalarda, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çalışmalar sürüyor.Volkanik aktivitenin i̇zlenmesi sürüyorBölgedeki volkanik aktiviteler, Yunanistan’daki uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Santorini Kalderası, dünyanın en büyük volkanik oluşumlarından biri olarak biliniyor ve tarih boyunca patlamalarla şekillendi. Son yaşanan sismik hareketliliğin volkanik bir patlamaya yol açıp açmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak analizlerle daha net anlaşılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/meteoroloji-uyardi-4-ilde-sari-kodlu-alarm-sicaklik-birden-dusecek-yeni-kar-yagisi-geliyor-1093653677.html
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türkiye, santorini adası, santorini, deprem, deprem, izmir depremi, ege, ege, ege bölgesi, ege denizi
türkiye, santorini adası, santorini, deprem, deprem, izmir depremi, ege, ege, ege bölgesi, ege denizi

Santorini’de alarm: Volkanik kaldera 6 cm Türkiye'ye doğru yaklaştı

07:41 14.02.2025
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan VagnerEylül'ün uzay fotoğrafları
Eylül'ün uzay fotoğrafları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Fotoğraf : Instagram / Roscosmos / Ivan Vagner
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Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası, art arda yaşanan depremler ve volkanik hareketlilikle sarsılıyor. Deniz tabanındaki volkan yatağı 4 santimetre yükselirken, kaldera adı verilen volkanik alan 6 santimetre doğuya kaydı. Uzmanlar, hareketliliğin şimdilik endişe verici olmadığını ancak dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Santorini Adası, son günlerde yoğun bir sismik hareketliliğe sahne oluyor. Adanın çevresinde 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla deprem meydana geldi. Depremler, 4 ila 5 büyüklüğünde sarsıntılarla dikkat çekerken, bölgedeki volkanik kaldera da hareketlilik sergiliyor.

Volkanik kaldera 6 santimetre kaydı

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, deniz tabanındaki volkan yatağı 2024 yılının Ağustos ayından bu yana 4 santimetre yükseldi. Ayrıca kaldera, doğuya doğru 6 santimetrelik bir kayma gösterdi. Uzmanlar, bu hareketliliğin, volkanik aktivitenin artabileceğine dair bir işaret olabileceğini belirtti.

'Şimdilik endişe verici değil'

Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, hareketliliğin geçmişte de gözlemlendiğini belirterek, "2011-2012 yıllarında da benzer bir durum yaşandı, ancak herhangi bir patlama olmadı. Şu an için endişe verici bir durum olduğunu söyleyemem, ancak bu değişimleri takip etmemiz gerekiyor" dedi.

1.100’den fazla deprem meydana geldi

Santorini ve çevresinde yaşanan depremler, adada yaşayanlar ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oluyor. 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla depremfazla deprem meydana geldi kaydedilirken, bölgedeki sismik hareketlerin, deniz tabanındaki volkanik aktivitelerle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Santorini ve çevresinde önlemler uzatıldı

Artan hareketlilik nedeniyle, adada sismik risklere karşı alınan güvenlik önlemlerinin süresi uzatıldı. Santorini ve çevresindeki adalarda, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çalışmalar sürüyor.

Volkanik aktivitenin i̇zlenmesi sürüyor

Bölgedeki volkanik aktiviteler, Yunanistan’daki uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Santorini Kalderası, dünyanın en büyük volkanik oluşumlarından biri olarak biliniyor ve tarih boyunca patlamalarla şekillendi. Son yaşanan sismik hareketliliğin volkanik bir patlamaya yol açıp açmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak analizlerle daha net anlaşılacak.
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