https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/santorinide-alarm-volkanik-kaldera-6-cm-turkiyeye-dogru-yaklasti-1093654500.html

Santorini’de alarm: Volkanik kaldera 6 cm Türkiye'ye doğru yaklaştı

Santorini’de alarm: Volkanik kaldera 6 cm Türkiye'ye doğru yaklaştı

Sputnik Türkiye

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası, art arda yaşanan depremler ve volkanik hareketlilikle sarsılıyor. Deniz tabanındaki volkan yatağı 4 santimetre yükselirken... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:41+0300

2025-02-14T07:41+0300

2025-02-14T07:41+0300

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Santorini Adası, son günlerde yoğun bir sismik hareketliliğe sahne oluyor. Adanın çevresinde 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla deprem meydana geldi. Depremler, 4 ila 5 büyüklüğünde sarsıntılarla dikkat çekerken, bölgedeki volkanik kaldera da hareketlilik sergiliyor.Volkanik kaldera 6 santimetre kaydıYunanistan Jeodinamik Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, deniz tabanındaki volkan yatağı 2024 yılının Ağustos ayından bu yana 4 santimetre yükseldi. Ayrıca kaldera, doğuya doğru 6 santimetrelik bir kayma gösterdi. Uzmanlar, bu hareketliliğin, volkanik aktivitenin artabileceğine dair bir işaret olabileceğini belirtti.'Şimdilik endişe verici değil'Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Thanasis Ganas, hareketliliğin geçmişte de gözlemlendiğini belirterek, "2011-2012 yıllarında da benzer bir durum yaşandı, ancak herhangi bir patlama olmadı. Şu an için endişe verici bir durum olduğunu söyleyemem, ancak bu değişimleri takip etmemiz gerekiyor" dedi.1.100’den fazla deprem meydana geldiSantorini ve çevresinde yaşanan depremler, adada yaşayanlar ve ziyaretçiler arasında endişeye neden oluyor. 1 Şubat’tan bu yana bin 100’den fazla depremfazla deprem meydana geldi kaydedilirken, bölgedeki sismik hareketlerin, deniz tabanındaki volkanik aktivitelerle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.Santorini ve çevresinde önlemler uzatıldıArtan hareketlilik nedeniyle, adada sismik risklere karşı alınan güvenlik önlemlerinin süresi uzatıldı. Santorini ve çevresindeki adalarda, halkın bilinçlendirilmesi ve güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde çalışmalar sürüyor.Volkanik aktivitenin i̇zlenmesi sürüyorBölgedeki volkanik aktiviteler, Yunanistan’daki uzmanlar tarafından yakından takip ediliyor. Santorini Kalderası, dünyanın en büyük volkanik oluşumlarından biri olarak biliniyor ve tarih boyunca patlamalarla şekillendi. Son yaşanan sismik hareketliliğin volkanik bir patlamaya yol açıp açmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak analizlerle daha net anlaşılacak.

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