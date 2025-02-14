https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-disislerinden-cernobil-provokasyonu-aciklamasi-zelenskiy-munihe-eli-bos-gidemezdi-1093672819.html

Rusya Dışişleri’nden ‘Çernobil provokasyonu’ açıklaması: 'Zelenskiy, Münih’e eli boş gidemezdi'

Rusya Dışişleri’nden ‘Çernobil provokasyonu’ açıklaması: 'Zelenskiy, Münih’e eli boş gidemezdi'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi temsilcilerinin her zaman Münih Güvenlik Konferansı’na çeşitli bahanelerle ve ‘performanslar’ ile... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T15:01+0300

2025-02-14T15:01+0300

2025-02-14T15:08+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

ukrayna

çernobil nükleer santrali

vladimir zelenskiy

pyotr poroşenko

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772524_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_34da29edf656715516ea09cd9974d4b6.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in ortaya attığı, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddiayı provokasyon olarak nitelendirdi.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Zelenskiy oraya artık elinde eserlerle gitmiyor. Çıtayı yükseltti. Ama aslında ben buna, dibe vurdu, derdim. Artık oraya, provokasyonlarla desteklenen performanslarla gidiyor” ifadesini kullandı.Kiev rejimi temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'na defalarca elinde her türlü ‘çıngırak’ ile gittiğini kaydeden Rus diplomat, Pyotr Poroşenko döneminde (2014-2019) Ukrayna temsilcilerinin konferansa Rus askerlere ait olduğu iddia edilen kimliklerle gittiğini anımsattı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali’ni vurduğu yönündeki iddianın asılsız olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-ordusu-14-grup-saldirisi-gerceklestirdi-donetskte-iki-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093669829.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çernobil nükleer santrali, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko