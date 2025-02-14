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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-disislerinden-cernobil-provokasyonu-aciklamasi-zelenskiy-munihe-eli-bos-gidemezdi-1093672819.html
Rusya Dışişleri’nden ‘Çernobil provokasyonu’ açıklaması: 'Zelenskiy, Münih’e eli boş gidemezdi'
Rusya Dışişleri’nden ‘Çernobil provokasyonu’ açıklaması: 'Zelenskiy, Münih’e eli boş gidemezdi'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi temsilcilerinin her zaman Münih Güvenlik Konferansı’na çeşitli bahanelerle ve ‘performanslar’ ile... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T15:01+0300
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ukrayna krizi
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rusya dışişleri bakanlığı
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çernobil nükleer santrali
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in ortaya attığı, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddiayı provokasyon olarak nitelendirdi.Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Zelenskiy oraya artık elinde eserlerle gitmiyor. Çıtayı yükseltti. Ama aslında ben buna, dibe vurdu, derdim. Artık oraya, provokasyonlarla desteklenen performanslarla gidiyor” ifadesini kullandı.Kiev rejimi temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'na defalarca elinde her türlü ‘çıngırak’ ile gittiğini kaydeden Rus diplomat, Pyotr Poroşenko döneminde (2014-2019) Ukrayna temsilcilerinin konferansa Rus askerlere ait olduğu iddia edilen kimliklerle gittiğini anımsattı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali’ni vurduğu yönündeki iddianın asılsız olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-ordusu-14-grup-saldirisi-gerceklestirdi-donetskte-iki-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093669829.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çernobil nükleer santrali, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, çernobil nükleer santrali, vladimir zelenskiy, pyotr poroşenko

Rusya Dışişleri’nden ‘Çernobil provokasyonu’ açıklaması: 'Zelenskiy, Münih’e eli boş gidemezdi'

15:01 14.02.2025 (güncellendi: 15:08 14.02.2025)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi temsilcilerinin her zaman Münih Güvenlik Konferansı’na çeşitli bahanelerle ve ‘performanslar’ ile gittiğini belirterek, Çernobil Nükleer Santrali’ne İHA saldırısı düzenlendiği iddiasının bu tür provokasyonlardan biri olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’in ortaya attığı, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne İHA saldırısı düzenlediğine dair iddiayı provokasyon olarak nitelendirdi.
Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Zelenskiy oraya artık elinde eserlerle gitmiyor. Çıtayı yükseltti. Ama aslında ben buna, dibe vurdu, derdim. Artık oraya, provokasyonlarla desteklenen performanslarla gidiyor” ifadesini kullandı.
Kiev rejimi temsilcilerinin Münih Güvenlik Konferansı'na defalarca elinde her türlü ‘çıngırak’ ile gittiğini kaydeden Rus diplomat, Pyotr Poroşenko döneminde (2014-2019) Ukrayna temsilcilerinin konferansa Rus askerlere ait olduğu iddia edilen kimliklerle gittiğini anımsattı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali’ni vurduğu yönündeki iddianın asılsız olduğunu dile getirmişti.
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