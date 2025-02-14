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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-ordusu-14-grup-saldirisi-gerceklestirdi-donetskte-iki-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093669829.html
Rus ordusu 14 grup saldırısı gerçekleştirdi: Donetsk’te iki köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Rus ordusu 14 grup saldırısı gerçekleştirdi: Donetsk’te iki köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da silah sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesislerinin vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin daha kontrolünü... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T14:02+0300
2025-02-14T14:11+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Daçnoye ve Zelenoye Pole yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.Bakanlık ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son bir haftada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Ukrayna savunma sanayisi tesisleri ve bu tesisleri besleyen doğalgaz ve enerji altyapısını, mühimmat ve yakıt depolarını, hava üsleri altyapısını, İHA montaj ve depolama atölyelerini, İHA operatörlerinin eğitim merkezlerini ve Ukraynalı silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini 14 grup saldırısı ile hedef alan Rus ordusu, belirlenen tüm noktaları başarıyla imha etti.Özel askeri harekat bölgesinde 6 yerleşim merkezinin ele geçirildiği son bir haftada Ukrayna ordusunun 10 bin 570 askeri etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusundan toplam 24 asker bir hafta içinde silah bırakıp Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri bir adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 28 adet HIMARS füzesi, 11 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet Uragan roketi ve 725 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), jdam-er
rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), jdam-er

Rus ordusu 14 grup saldırısı gerçekleştirdi: Donetsk’te iki köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

14:02 14.02.2025 (güncellendi: 14:11 14.02.2025)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© Sputnik / Sergey Bobılev
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Ukrayna’da silah sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesislerinin vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin daha kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Daçnoye ve Zelenoye Pole yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.
Bakanlık ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son bir haftada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Ukrayna savunma sanayisi tesisleri ve bu tesisleri besleyen doğalgaz ve enerji altyapısını, mühimmat ve yakıt depolarını, hava üsleri altyapısını, İHA montaj ve depolama atölyelerini, İHA operatörlerinin eğitim merkezlerini ve Ukraynalı silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini 14 grup saldırısı ile hedef alan Rus ordusu, belirlenen tüm noktaları başarıyla imha etti.
Özel askeri harekat bölgesinde 6 yerleşim merkezinin ele geçirildiği son bir haftada Ukrayna ordusunun 10 bin 570 askeri etkisiz hale getirildi.
Ukrayna ordusundan toplam 24 asker bir hafta içinde silah bırakıp Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.
Rus hava savunma sistemleri bir adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 28 adet HIMARS füzesi, 11 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet Uragan roketi ve 725 İHA'yı imha etti.
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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