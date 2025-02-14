https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-ordusu-14-grup-saldirisi-gerceklestirdi-donetskte-iki-koy-daha-ukrayna-isgalinden-kurtarildi-1093669829.html

Rus ordusu 14 grup saldırısı gerçekleştirdi: Donetsk’te iki köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Rus ordusu 14 grup saldırısı gerçekleştirdi: Donetsk’te iki köy daha Ukrayna işgalinden kurtarıldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da silah sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji altyapısı tesislerinin vuran Rus ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde iki yerleşimin daha kontrolünü... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T14:02+0300

2025-02-14T14:02+0300

2025-02-14T14:11+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

özel askeri harekat

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içerisinde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Daçnoye ve Zelenoye Pole yerleşim merkezlerini kontrol altına aldığı bildirildi.Bakanlık ayrıca özel askeri harekat bölgesinde son bir haftada yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Ukrayna savunma sanayisi tesisleri ve bu tesisleri besleyen doğalgaz ve enerji altyapısını, mühimmat ve yakıt depolarını, hava üsleri altyapısını, İHA montaj ve depolama atölyelerini, İHA operatörlerinin eğitim merkezlerini ve Ukraynalı silahlı oluşumlarının geçici konuşlanma yerlerini 14 grup saldırısı ile hedef alan Rus ordusu, belirlenen tüm noktaları başarıyla imha etti.Özel askeri harekat bölgesinde 6 yerleşim merkezinin ele geçirildiği son bir haftada Ukrayna ordusunun 10 bin 570 askeri etkisiz hale getirildi.Ukrayna ordusundan toplam 24 asker bir hafta içinde silah bırakıp Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu.Rus hava savunma sistemleri bir adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 28 adet HIMARS füzesi, 11 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet Uragan roketi ve 725 İHA'yı imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html

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donbass

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