https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-senator-puskov-trump-rusyanin-cin-ile-ortakligini-zayiflatmak-istiyor-1093651187.html

Rus senatör Puşkov: Trump, Rusya'nın Çin ile ortaklığını zayıflatmak istiyor

Rus senatör Puşkov: Trump, Rusya'nın Çin ile ortaklığını zayıflatmak istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Çin ortaklığını zayıflatmak istediğini... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T01:18+0300

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Trump’ın ‘Rusya’nın G8’e geri dönmesi gerektiği’ yönündeki açıklamasını Telegram kanalından değerlendiren Puşkov, ABD liderinin, Rusya'yı G8'e geri döndürerek Çin ile ortaklığını zayıflatmayı umduğunu ifade etti.Puşkov, "Trump, Rusya'yı G8'e geri döndürmek istediğini ve onu bu gruptan dışlamanın bir hata olduğunu söyledi. Paris, Londra ve Berlin muhtemelen yine endişelenmeye başladı, ancak Trump büyük düşünüyor: Rusya'yı G8'den dışlayan Batı'nın onu Çin'in kollarına attığına inanıyor. Bu durum Çin'i güçlendirdi ve Rusya-Çin ikilisini güçlendirerek bu iki büyük gücü müttefik haline getirdi. Bu da ABD'nin çıkarlarına aykırı. Trump, Rusya'yı dışlamanın bir hata olduğunu söylediğinde kastettiği şey bu. Rusya’yı G8'e geri getirerek Çin ile olan ortaklığını zayıflatmayı umuyor” değerlendirmesinde bulundu.Puşkov, Trump’ın ABD politikasını eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın, Washington'ın aynı anda hem Moskova hem de Pekin ile ters düşemeyeceği yönündeki doktrinine döndürmek istediğini, bunun için de Rusya ile düşmanlığa son verilmesi gerektiğini belirtti.‘Büyük Üçgen’deki (ABD, Rusya ve Çin) bu ‘büyük oyun’ zemininde, Ukrayna'nın Trump için bir sıkıntıdan, onu daha önemli şeyler yapmaktan alıkoyan ekstra bir baş ağrısından başka bir şey olmadığını vurgulayan Rus senatör, ‘büyük siyasetin büyük oyununa’ engel olan bu ‘baş ağrısının’ ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/trump-rusya-g7ye-geri-donmeli-1093650012.html

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