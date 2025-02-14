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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya'nın müzakereler sırasında ‘iyi niyetli’ olmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini tamamen göz... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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Wall Street Journal gazetesinin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılan röportaja dayanarak verdiği haberde, “Vance, Moskova'nın iyi niyetle müzakere etmemesi halinde ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin ‘değerlendirilmekte’ olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin talepleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın Haziran ayında, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde bir öneri sunmuştu. Putin, önerideki taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın derhal ateşkes ilan edeceğini belirtmişti. Öneride şu talepler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html
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abd, j.d. vance, ukrayna, rusya, abd ordusu, müzakereler, vladimir putin
abd, j.d. vance, ukrayna, rusya, abd ordusu, müzakereler, vladimir putin

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz

07:44 14.02.2025 (güncellendi: 07:54 14.02.2025)
Vance
Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya'nın müzakereler sırasında ‘iyi niyetli’ olmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini tamamen göz ardı etmediğini dile getirdiği belirtildi.
Wall Street Journal gazetesinin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılan röportaja dayanarak verdiği haberde, “Vance, Moskova'nın iyi niyetle müzakere etmemesi halinde ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin ‘değerlendirilmekte’ olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.

Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin talepleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın Haziran ayında, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde bir öneri sunmuştu. Putin, önerideki taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın derhal ateşkes ilan edeceğini belirtmişti. Öneride şu talepler yer almıştı:
Ukrayna NATO'ya katılma niyetinden resmen vazgeçecek;
Ukrayna ordusu, Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilecek;
Ukrayna yönetimi ülkeyi askerden ve silahtan arındıracak;
Ukrayna tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan bir statü benimseyecek;
Rusya’ya yönelik tüm yaptırımlar kaldırılacak.
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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