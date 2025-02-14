https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz

ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya'nın müzakereler sırasında ‘iyi niyetli’ olmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini tamamen göz... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T07:44+0300

2025-02-14T07:44+0300

2025-02-14T07:54+0300

ukrayna krizi

abd

j.d. vance

ukrayna

rusya

abd ordusu

müzakereler

vladimir putin

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Wall Street Journal gazetesinin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılan röportaja dayanarak verdiği haberde, “Vance, Moskova'nın iyi niyetle müzakere etmemesi halinde ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin ‘değerlendirilmekte’ olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin talepleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın Haziran ayında, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde bir öneri sunmuştu. Putin, önerideki taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın derhal ateşkes ilan edeceğini belirtmişti. Öneride şu talepler yer almıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html

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abd, j.d. vance, ukrayna, rusya, abd ordusu, müzakereler, vladimir putin