https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/abd-baskan-yardimcisi-vance-muzakereler-sonuc-vermezse-ukraynaya-ordu-gonderebiliriz-1093654882.html
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya'nın müzakereler sırasında ‘iyi niyetli’ olmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini tamamen göz... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T07:44+0300
2025-02-14T07:44+0300
2025-02-14T07:54+0300
ukrayna krizi
abd
j.d. vance
ukrayna
rusya
abd ordusu
müzakereler
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085905822_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6166c56cde4b1100698c11b7be1a2953.jpg
Wall Street Journal gazetesinin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılan röportaja dayanarak verdiği haberde, “Vance, Moskova'nın iyi niyetle müzakere etmemesi halinde ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin ‘değerlendirilmekte’ olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin talepleriRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın Haziran ayında, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde bir öneri sunmuştu. Putin, önerideki taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın derhal ateşkes ilan edeceğini belirtmişti. Öneride şu talepler yer almıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rus-hava-savunmasi-gorev-basinda-gece-50-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1093654385.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085905822_251:0:1692:1081_1920x0_80_0_0_b754cfd13d1448e7fbd48b88029fb291.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, j.d. vance, ukrayna, rusya, abd ordusu, müzakereler, vladimir putin
abd, j.d. vance, ukrayna, rusya, abd ordusu, müzakereler, vladimir putin
ABD Başkan Yardımcısı Vance: Müzakereler sonuç vermezse Ukrayna’ya ordu gönderebiliriz
07:44 14.02.2025 (güncellendi: 07:54 14.02.2025)
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, Rusya'nın müzakereler sırasında ‘iyi niyetli’ olmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini tamamen göz ardı etmediğini dile getirdiği belirtildi.
Wall Street Journal
gazetesinin, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile yapılan röportaja dayanarak verdiği haberde, “Vance, Moskova'nın iyi niyetle müzakere etmemesi halinde ABD ordusunun Ukrayna'ya gönderilmesi seçeneğinin ‘değerlendirilmekte’ olduğunu söyledi” ifadesi kullanıldı.
Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin talepleri
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın Haziran ayında, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması yönünde bir öneri sunmuştu. Putin, önerideki taleplerin yerine getirilmesi durumunda Rusya’nın derhal ateşkes ilan edeceğini belirtmişti. Öneride şu talepler yer almıştı:
Ukrayna NATO'ya katılma niyetinden resmen vazgeçecek;
Ukrayna ordusu, Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilecek;
Ukrayna yönetimi ülkeyi askerden ve silahtan arındıracak;
Ukrayna tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan bir statü benimseyecek;
Rusya’ya yönelik tüm yaptırımlar kaldırılacak.