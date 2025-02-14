https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/robert-f-kennedy-abd-saglik-bakani-olarak-senatodan-onay-aldi-1093655279.html

Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı

Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Bakanı John F. Kennedy'nin yeğeni, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr., ABD Senatosundan onay olarak ABD Sağlık... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T08:50+0300

2025-02-14T08:50+0300

2025-02-14T08:50+0300

dünya

john f. kennedy

robert f. kennedy jr

donald trump

abd sağlık bakanlığı

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ABD Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Robert F. Kennedy, ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin 26. Sağlık Bakanı oldu. Kennedy, Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı. Aşı karşıtı görüşleri ve ABD'lilerin kötüleşen sağlıkları konusunda açıklamalarıyla tanınan Kennedy, "Teşekkürler Başkan Trump. Çocukken, amcamın sağlık ve zindelik konularında liderlik yaptığı Oval Ofis'te oturuyordum. Ve şimdi, altmış yıl sonra, büyük ulusumuzun karşı karşıya olduğu halk sağlığı krizini tam olarak kavrayan dönüşümsel bir liderin yanında duruyorum" dedi.Sağlık Bakanı olarak Kennedy, yaklaşık 2 trilyon dolarlık bakanlık bütçesini yönetecek. Sağlıklı yaşam kitapları da bulunan Kennedy, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. London School of Economics'te eğitim görden Kennedy, hukuk derecesini Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Robert Kennedy ayrıca Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden çevre hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahip.

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john f. kennedy, robert f. kennedy jr, donald trump, abd sağlık bakanlığı