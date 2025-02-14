https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/robert-f-kennedy-abd-saglik-bakani-olarak-senatodan-onay-aldi-1093655279.html
Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Bakanı John F. Kennedy'nin yeğeni, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr., ABD Senatosundan onay olarak ABD Sağlık... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T08:50+0300
2025-02-14T08:50+0300
2025-02-14T08:50+0300
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abd sağlık bakanlığı
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ABD Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Robert F. Kennedy, ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin 26. Sağlık Bakanı oldu. Kennedy, Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı. Aşı karşıtı görüşleri ve ABD'lilerin kötüleşen sağlıkları konusunda açıklamalarıyla tanınan Kennedy, "Teşekkürler Başkan Trump. Çocukken, amcamın sağlık ve zindelik konularında liderlik yaptığı Oval Ofis'te oturuyordum. Ve şimdi, altmış yıl sonra, büyük ulusumuzun karşı karşıya olduğu halk sağlığı krizini tam olarak kavrayan dönüşümsel bir liderin yanında duruyorum" dedi.Sağlık Bakanı olarak Kennedy, yaklaşık 2 trilyon dolarlık bakanlık bütçesini yönetecek. Sağlıklı yaşam kitapları da bulunan Kennedy, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. London School of Economics'te eğitim görden Kennedy, hukuk derecesini Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Robert Kennedy ayrıca Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden çevre hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/hindistan-basbakani-modi-ve-trump-gorustu-israil-ve-italya-uzerinden-bir-ticaret-rotasi-olusturma-1093652173.html
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john f. kennedy, robert f. kennedy jr, donald trump, abd sağlık bakanlığı
john f. kennedy, robert f. kennedy jr, donald trump, abd sağlık bakanlığı
Robert F. Kennedy, ABD Sağlık Bakanı olarak Senato'dan onay aldı
Eski ABD Bakanı John F. Kennedy'nin yeğeni, eski ABD Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert F. Kennedy Jr., ABD Senatosundan onay olarak ABD Sağlık Bakanı oldu. Amcasının başkanlık dönemine atıfta bulunan Kennedy "Teşekkürler Başkan Trump. Çocukken, amcamın sağlık ve zindelik konularında liderlik yaptığı Oval Ofis'te oturuyordum" dedi.
ABD Başkanı Trump'ın aday gösterdiği Robert F. Kennedy, ABD Senatosu'ndan onay alarak ABD'nin 26. Sağlık Bakanı oldu. Kennedy, Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı. Aşı karşıtı görüşleri ve ABD'lilerin kötüleşen sağlıkları konusunda açıklamalarıyla tanınan Kennedy, "Teşekkürler Başkan Trump. Çocukken, amcamın sağlık ve zindelik konularında liderlik yaptığı Oval Ofis'te oturuyordum. Ve şimdi, altmış yıl sonra, büyük ulusumuzun karşı karşıya olduğu halk sağlığı krizini tam olarak kavrayan dönüşümsel bir liderin yanında duruyorum" dedi.
Sağlık Bakanı olarak Kennedy, yaklaşık 2 trilyon dolarlık bakanlık bütçesini yönetecek. Sağlıklı yaşam kitapları da bulunan Kennedy, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. London School of Economics'te eğitim görden Kennedy, hukuk derecesini Virginia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldı. Robert Kennedy ayrıca Pace Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden çevre hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahip.