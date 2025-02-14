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Hindistan Başbakanı Modi ve Trump görüştü: 'İsrail ve İtalya üzerinden bir ticaret rotası oluşturma konusunda anlaştık'
Hindistan Başbakanı Modi ve Trump görüştü: 'İsrail ve İtalya üzerinden bir ticaret rotası oluşturma konusunda anlaştık'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T04:01+0300
2025-02-14T04:01+0300
dünya
hindistan başbakanı narendra modi
donald trump
abd
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunuldu. 'Ukrayna'da barış çabalarından memnunum'Başbakan Modi yaptığı görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme çabalarından 'çok mutlu' olduğunu ifade ederek, “Başkan Trump’ın barışı sağlama konusundaki inisiyatif almasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmeleri yapmasından dolayı son derece memnunum” dedi. Ayrıca Modi, Hindistan'ın Ukrayna'daki çatışmada 'barıştan yana' olduğunu da vurguladı.'ABD ve Hindistan, İsrail ve İtalya üzerinden bir ticaret rotası oluşturma konusunda anlaştı' ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Yeni Delhi'nin tarihteki en büyük ticaret yollarından birini oluşturma konusunda anlaştığını açıkladı. Trump, Hindistan, İsrail ve İtalya üzerinden geçecek ticaret rotası hakkında, “Nihayet, tarihteki en büyük ticaret yollarından birinin inşasına yardımcı olmak üzere birlikte çalışmayı kabul ettik. Bu rota, Hindistan'dan başlayarak İsrail ve İtalya üzerinden ABD'ye ulaşacak” dedi.Modi, Trump'ı Hindistan'ı ziyaret etmeye davet etti Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Hindistan'ı ziyaret etmeye davet etti. Açıklamasında Modi, Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Sizi Hindistan'a davet ediyorum" dedi.ABD ve Hindistan kritik madenlerin işlenmesi konusunda anlaşmaya vardı Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve Hindistan'ın mineral ve nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesine yönelik ortak bir girişim üzerinde anlaştıklarını söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Modi, “Lityum ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik bir girişim başlatmaya karar verdik” dedi. Ayrıca Modi, ABD ve Hindistan'ın Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.'Hindistan, ABD nükleer teknolojisine izin vermek için yasalarda reform yapacak'ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın gelişmiş ABD nükleer teknolojisine pazarını açmak için yasalarında reform yaptığını söyledi. Trump, “Hindistan da pazarını ABD'nin en üst düzey nükleer teknolojisine açmak için yasalarında reform yapıyor. Bu, milyonlarca Hintliye güvenli, temiz ve uygun fiyatlı elektrik sağlayacak ve Amerikan sivil nükleer endüstrisine on milyarlarca dolar kazandıracak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/trump-abd-rusya-ve-ukraynanin-bir-araya-gelme-tarihini-duyurdu-1093651822.html
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hindistan başbakanı narendra modi, donald trump, abd
hindistan başbakanı narendra modi, donald trump, abd

Hindistan Başbakanı Modi ve Trump görüştü: 'İsrail ve İtalya üzerinden bir ticaret rotası oluşturma konusunda anlaştık'

04:01 14.02.2025
© AP Photo / Ben CurtisIndia's Prime Minister Narendra Modi speaks as President Donald Trump listens during a news conference in the East Room of the White House, Thursday, Feb. 13, 2025, in Washington.
India's Prime Minister Narendra Modi speaks as President Donald Trump listens during a news conference in the East Room of the White House, Thursday, Feb. 13, 2025, in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Beyaz Saray'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamalarda Hindistan, İsrail ve İtalya üzerinden geçecek yeni bir 'ticaret rotası' oluşturma konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın açıklamasında bulunuldu.

'Ukrayna'da barış çabalarından memnunum'

Başbakan Modi yaptığı görüşmede, Trump'ın Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme çabalarından 'çok mutlu' olduğunu ifade ederek, “Başkan Trump’ın barışı sağlama konusundaki inisiyatif almasından ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefon görüşmeleri yapmasından dolayı son derece memnunum” dedi. Ayrıca Modi, Hindistan'ın Ukrayna'daki çatışmada 'barıştan yana' olduğunu da vurguladı.

'ABD ve Hindistan, İsrail ve İtalya üzerinden bir ticaret rotası oluşturma konusunda anlaştı'

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Yeni Delhi'nin tarihteki en büyük ticaret yollarından birini oluşturma konusunda anlaştığını açıkladı.
Trump, Hindistan, İsrail ve İtalya üzerinden geçecek ticaret rotası hakkında, “Nihayet, tarihteki en büyük ticaret yollarından birinin inşasına yardımcı olmak üzere birlikte çalışmayı kabul ettik. Bu rota, Hindistan'dan başlayarak İsrail ve İtalya üzerinden ABD'ye ulaşacak” dedi.

Modi, Trump'ı Hindistan'ı ziyaret etmeye davet etti

Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Hindistan'ı ziyaret etmeye davet etti. Açıklamasında Modi, Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında “Sizi Hindistan'a davet ediyorum" dedi.

ABD ve Hindistan kritik madenlerin işlenmesi konusunda anlaşmaya vardı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve Hindistan'ın mineral ve nadir toprak elementlerinin çıkarılması ve işlenmesine yönelik ortak bir girişim üzerinde anlaştıklarını söyledi.
Ortak basın toplantısında konuşan Modi, “Lityum ve nadir toprak elementleri gibi stratejik minerallerin çıkarılması ve işlenmesine yönelik bir girişim başlatmaya karar verdik” dedi.
Ayrıca Modi, ABD ve Hindistan'ın Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.
'Hindistan, ABD nükleer teknolojisine izin vermek için yasalarda reform yapacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın gelişmiş ABD nükleer teknolojisine pazarını açmak için yasalarında reform yaptığını söyledi.
Trump, “Hindistan da pazarını ABD'nin en üst düzey nükleer teknolojisine açmak için yasalarında reform yapıyor. Bu, milyonlarca Hintliye güvenli, temiz ve uygun fiyatlı elektrik sağlayacak ve Amerikan sivil nükleer endüstrisine on milyarlarca dolar kazandıracak” dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
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