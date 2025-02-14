https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/polatlar-banu-parlakin-is-yeri-kursunlanmasi-davasindan-delil-yetersizliginden-beraat-ettiler-1093666826.html

Polatlar, Banu Parlak'ın iş yeri kurşunlanması davasından delil yetersizliğinden beraat ettiler

Polatlar, Banu Parlak'ın iş yeri kurşunlanması davasından delil yetersizliğinden beraat ettiler

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi zincirleri sahibi Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat, yine fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak'ın... 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T13:12+0300

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banu parlak

dilan polat

engin polat

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Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Küçükçekmece Adliyesi’nde, Polat ailesinin yargılandığı Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması davasında karar çıktı. Savcının hapis cezası talep ettiği Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat hakkında mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlanmıştıSosyal medya fenomeni ve girişimci Banu Parlak’a ait Bahçeşehir Doğa Parkı’ndaki güzellik merkezi, 1 Ekim 2023’te motosikletli kişilerce iki kez kurşunlanmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında "birden fazla kişiyle silahlı tehdide azmettirme" suçundan 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/engin-polat-dolandiricilik-sucundan-beraat-etti-1093351254.html

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banu parlak, dilan polat, engin polat, beraat