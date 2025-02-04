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Engin Polat ‘dolandırıcılık’ suçundan beraat etti
Engin Polat ‘dolandırıcılık’ suçundan beraat etti
Sputnik Türkiye
İş insanı Engin Polat, hakkında açılan 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti. Kararı, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz duyurdu. Horoz, sosyal medya... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T17:28+0300
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dolandırıcılık büro amirliği
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İş insanı Engin Polat, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dolandırıcılık suçlamasından beraat etti.Kara paranın aklanması olayıyla gündeme gelen İş insanı Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin aklandığını duyurdu. Mahkeme kararını duyuran Avukat Sevinç Horoz ''Kamuoyunun Bilgisine, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davası kapsamında öncül suç olarak değerlendirilen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonucunda, müvekkil Engin Polat hakkında beraat kararı verilmiştir. Kamuoyunda uzun bir süre boyunca, maalesef belli bir kesim tarafından müvekkilimizin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan kişilik hakları zarar görmüştür. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saygılarımızla'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/dilan-polat-ve-engin-polat-icin-5-yila-kadar-hapis-cezasi-talebi-1091796572.html
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Engin Polat ‘dolandırıcılık’ suçundan beraat etti

17:28 04.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaDilan Polat ve Engin Polat
Dilan Polat ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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İş insanı Engin Polat, hakkında açılan 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat etti. Kararı, Polat’ın avukatı Sevinç Horoz duyurdu. Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Malvarlığı Değerlerinin Aklanması davasında öncül suç olarak değerlendirilen dolandırıcılık suçlamasından müvekkilinin aklandığını belirtti.
İş insanı Engin Polat, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dolandırıcılık suçlamasından beraat etti.
Kara paranın aklanması olayıyla gündeme gelen İş insanı Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilinin aklandığını duyurdu. Mahkeme kararını duyuran Avukat Sevinç Horoz ''Kamuoyunun Bilgisine, İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülmekte olan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Davası kapsamında öncül suç olarak değerlendirilen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sonucunda, müvekkil Engin Polat hakkında beraat kararı verilmiştir. Kamuoyunda uzun bir süre boyunca, maalesef belli bir kesim tarafından müvekkilimizin masumiyet karinesi yok sayılmış, lekelenmeme hakkı ihlal edilmiş ve Anayasa tarafından güvence altına alınan kişilik hakları zarar görmüştür. Adaletin tecelli etmesinden ve müvekkilimiz hakkında beraat kararı verilmiş olmasından duyduğumuz mutluluğu kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Saygılarımızla'' açıklamasında bulundu.
Dilan ve Engin Polat - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
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Dilan Polat ve Engin Polat için 5 yıla kadar hapis cezası talebi
20 Aralık 2024, 12:37
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