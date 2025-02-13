AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Karanlıkta ekrana bakmak miyop riskini artırıyor: ‘Ortamın ışıklı olmasına özen gösterin’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Münih Güvenlik Konferansı'nın ana gündemi: Çok kutupluluk
19:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Pandemi tedbirleri kapsamında getirilen müzik yasağı 13 ay sonra iptal edildi
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İliç faciasının birinci yılında dava süreci  
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da 2 milyar TL'lik sahte kanser ilacı operasyonu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
2025 yılında yapay zekayı neler bekliyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri anlatıyor: Özelleştirmede ısrar edilirse ne yapacaklar?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/aa-gozaltina-alinan-sancaktepe-belediyesi-meclis-uyesi-elif-gulun-kizinin-teror-orgutune-uyelikten-1093636560.html
AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor
AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor
Sputnik Türkiye
Belediyelere terör örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün... 13.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-13T15:27+0300
2025-02-13T15:28+0300
türkiye
pkk
sancaktepe belediyesi meclis üyesi elif gül
operasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093636690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66200b20fe4267e2eae6def11d20fff6.jpg
Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK/KCK'nın belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün örgüt üyeliğine dair fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün PKK'nın kırsal alanında anne ve babasıyla çekildiği "hatıra" fotoğrafları olduğu belirtildi. Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Halkların Demokratik Kongresi' yapılanmasında faaliyet gösterdiği açıklanan şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği iddialarıyla 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/van-buyuksehir-belediye-baskani-abdullah-zeydana-hapis-cezasi-1093558674.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093636690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6fe9cb14e919d199021dd80af3bbc9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pkk, sancaktepe belediyesi meclis üyesi elif gül, operasyon
pkk, sancaktepe belediyesi meclis üyesi elif gül, operasyon

AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor

15:27 13.02.2025 (güncellendi: 15:28 13.02.2025)
© AA / Hakan AkgünGözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının 'terör örgütüne üyelikten' arandığı açıklandı
Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının 'terör örgütüne üyelikten' arandığı açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2025
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Belediyelere terör örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün, eşiyle birlikte kızları Dilan Gül'ü, PKK'nın kırsal alanında ziyaret etmesine ilişkin fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK/KCK'nın belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün örgüt üyeliğine dair fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.
Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün PKK'nın kırsal alanında anne ve babasıyla çekildiği "hatıra" fotoğrafları olduğu belirtildi. Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Halkların Demokratik Kongresi' yapılanmasında faaliyet gösterdiği açıklanan şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği iddialarıyla 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası
11 Şubat, 09:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала