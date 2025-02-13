AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor
15:27 13.02.2025 (güncellendi: 15:28 13.02.2025)
© AA / Hakan AkgünGözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızının 'terör örgütüne üyelikten' arandığı açıklandı
© AA / Hakan Akgün
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Belediyelere terör örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün, eşiyle birlikte kızları Dilan Gül'ü, PKK'nın kırsal alanında ziyaret etmesine ilişkin fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK/KCK'nın belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün örgüt üyeliğine dair fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.
Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün PKK'nın kırsal alanında anne ve babasıyla çekildiği "hatıra" fotoğrafları olduğu belirtildi. Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı kaydedildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Halkların Demokratik Kongresi' yapılanmasında faaliyet gösterdiği açıklanan şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği iddialarıyla 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Halkların Demokratik Kongresi' yapılanmasında faaliyet gösterdiği açıklanan şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği iddialarıyla 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.