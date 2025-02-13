https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/aa-gozaltina-alinan-sancaktepe-belediyesi-meclis-uyesi-elif-gulun-kizinin-teror-orgutune-uyelikten-1093636560.html

AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor

AA: Gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı 'terör örgütüne üyelikten' aranıyor

Sputnik Türkiye

Belediyelere terör örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün... 13.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-13T15:27+0300

2025-02-13T15:27+0300

2025-02-13T15:28+0300

türkiye

pkk

sancaktepe belediyesi meclis üyesi elif gül

operasyon

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK/KCK'nın belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül’ün örgüt üyeliğine dair fotoğraflar tespit edildiği açıklandı.Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Gül'ün evinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede kızı Dilan Gül'ün PKK'nın kırsal alanında anne ve babasıyla çekildiği "hatıra" fotoğrafları olduğu belirtildi. Dilan Gül'ün halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı kaydedildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın 'Halkların Demokratik Kongresi' yapılanmasında faaliyet gösterdiği açıklanan şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği iddialarıyla 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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pkk, sancaktepe belediyesi meclis üyesi elif gül, operasyon