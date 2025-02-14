https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/pentagon-sefi-hegseth-avrupa-ukrayna-muzakerelerine-katilabilir-1093674229.html

Pentagon Şefi Hegseth: Avrupa, Ukrayna müzakerelerine katılabilir

Pentagon Şefi Hegseth: Avrupa, Ukrayna müzakerelerine katılabilir

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı Hegseth, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik olası görüşmelere Avrupa’nın da katılabileceğini belirtti. 14.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-14T15:57+0300

2025-02-14T15:57+0300

2025-02-14T15:57+0300

ukrayna krizi

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

pete hegseth

ukrayna

avrupa

rusya

antonio tajani

annalena baerbock

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Pentagon Şefi Pete Hegseth, Polonya’da düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması için Avrupa ülkelerinin de olası müzakerelere katılabileceğini söyledi.Hegseth, “Ukrayna'nın sınırları nasıl olacak? Sanırım bu konu Başkanımız, Zelenskiy ve Putin arasındaki müzakerelerin bir parçası olacak ve belki Avrupa da bu müzakerelere katılacak” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya ve ABD liderleri arasında 12 Şubat'ta gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'da barışçıl çözümün Avrupalıların katılımıyla gerçekleşmesi gerektiğini söylemişti. Bu görüşe katılan İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani, AB'nin olası müzakerelerde ikincil bir rol oynamaması gerektiğini belirtmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, olası müzakere sürecinin formatına ilişkin henüz bir anlayışın olmadığını, dolayısıyla Avrupa'nın buna katılımından bahsetmek için çok erken olduğunu kaydetmişti. Peskov, AB ülkelerinin müzakere masasındaki yerlerini bir şekilde güvence altına almak için bu konuyu ABD ile görüşmeleri gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/rusya-disislerinden-cernobil-provokasyonu-aciklamasi-zelenskiy-munihe-eli-bos-gidemezdi-1093672819.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pete hegseth, ukrayna, avrupa, rusya, antonio tajani, annalena baerbock