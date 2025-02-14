https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/nasa-hirosimaya-atilan-atom-bombasindan-500-kat-guclu-diyerek-acikladi-yr4-2032de-dunyaya-carparsa-1093663329.html
NASA 'Hiroşima’ya atılan atom bombasından 500 kat güçlü' diyerek açıkladı: YR4 2032'de Dünya'ya çarparsa ne olur?
NASA 'Hiroşima’ya atılan atom bombasından 500 kat güçlü' diyerek açıkladı: YR4 2032'de Dünya'ya çarparsa ne olur?
Sputnik Türkiye
NASA, çapı 40 ila 100 metre arasında değişen ve 2024 YR4 olarak adlandırılan bir asteroidi yakından takip ediyor. yüzde 1.2 çarpma ihtimali bulunan göktaşı... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-14T12:43+0300
2025-02-14T12:43+0300
2025-02-14T12:46+0300
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NASA’nın 2024 YR4 adını verdiği asteroit, 2032 ile 2071 yılları arasında toplam altı kez Dünya’ya çarpma potansiyeline sahip. Şili’deki ATLAS sistemi tarafından ilk olarak 2024 yılının sonunda keşfedilen asteroit, şu anda Dünya’dan saniyede 13,26 kilometre hızla uzaklaşıyor. Yaklaşık 27 milyon mil mesafede bulunan göktaşının yörüngesi yakından izleniyor.NASA Yakın Dünya Nesneleri Araştırmaları Merkezi Direktörü Paul Chodas, asteroitin 2032 yılında Dünya’ya çarpma ihtimalinin yalnızca yüzde 1,2 olduğunu belirterek, “Bu, yüzde 99 oranında ıskalama şansı demek. Ancak yine de dikkate alınması gereken bir durum” dedi.Olası çarpışmanın etkisi korkutuyor3D simülasyonlar, asteroitin çarpışması durumunda bir şehri tamamen yok edebileceğini ortaya koyuyor. Hiroşima’ya atılan atom bombasından 500 kat daha güçlü bir patlamaya yol açabilecek bu çarpma, sekiz megaton TNT gücünde bir enerji açığa çıkarabilir. Uzmanlar, bu tür bir çarpışmanın etkilerinin "yerel" kalacağını ancak ciddi zararlara yol açabileceğini belirtiyor.Hangi bölgeler risk altında?Asteroitin "risk koridoru" olarak tanımlanan olası çarpma alanları arasında Güney Amerika, Atlas Okyanusu, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya yer alıyor. Potansiyel olarak risk altında olan ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezuela ve Kolombiya bulunuyor.NASA DART göreviyle hazırlık yapıyorNASA, 2022’de gerçekleştirdiği DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) göreviyle, bir uzay aracını asteroitin yörüngesini değiştirmek için çarptırarak başarı elde etmişti. Bu yöntemin, gelecekte benzer çarpışma tehditlerine karşı kullanılabileceği ifade ediliyor. Uzay ajansı, çarpma ihtimalinin düşük olduğunu ancak herhangi bir senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı.Asteroit tehlikesi gözlemleniyorNASA mühendislerinden David Rankin, “Çarpışma olasılığı oldukça düşük. Ancak asteroitin boyutu ve yapısı, olası etkilerde kritik bir rol oynayacaktır. Şimdilik endişe etmemize gerek yok” dedi. Uzay ajansı, göktaşının yörüngesini daha iyi anlayabilmek için gözlemlerini sürdürüyor.Çarpma i̇htimali daha i̇yi tahmin edilecekNASA yetkilileri, ilerleyen gözlemlerle 2024 YR4'ün çarpma ihtimalinin daha kesin bir şekilde belirlenebileceğini söylüyor. Bu süreçte, asteroitin 2032’de Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşma ihtimali detaylandırılacak. Uzay ajansı, daha önce benzer asteroidlerin risk listesinden çıkarıldığını ve bu göktaşının da ilerleyen yıllarda güvenli kabul edilebileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yuzunde-yaniklar-olusan-yildiz-tilbe-sac-boyasi-gercegini-acikladi-1093627933.html
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nasa asteroit açıklaması, 2024 yr4 nedir, dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit, asteroit çarpma senaryoları, 2032 asteroit tehlikesi, nasa çarpma ihtimali olan göktaşı, potansiyel olarak tehlikeli asteroitler, asteroid dünya'ya çarparsa ne olur, nasa dart görevi, asteroit risk koridoru nedir, 2024 yr4 dünya'ya çarpacak mı, dünya'ya yaklaşan asteroit, şehir yıkıcı asteroitler, 2024 yr4 çarpışma ihtimali, nasa asteroid izleme sistemi, çarpışma ihtimali olan göktaşları, asteroit enerji gücü, asteroid hiroşima etkisi, dünya'ya yakın nesneler listesi, nasa asteroid çarpma simülasyonu
nasa asteroit açıklaması, 2024 yr4 nedir, dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit, asteroit çarpma senaryoları, 2032 asteroit tehlikesi, nasa çarpma ihtimali olan göktaşı, potansiyel olarak tehlikeli asteroitler, asteroid dünya'ya çarparsa ne olur, nasa dart görevi, asteroit risk koridoru nedir, 2024 yr4 dünya'ya çarpacak mı, dünya'ya yaklaşan asteroit, şehir yıkıcı asteroitler, 2024 yr4 çarpışma ihtimali, nasa asteroid izleme sistemi, çarpışma ihtimali olan göktaşları, asteroit enerji gücü, asteroid hiroşima etkisi, dünya'ya yakın nesneler listesi, nasa asteroid çarpma simülasyonu
NASA 'Hiroşima’ya atılan atom bombasından 500 kat güçlü' diyerek açıkladı: YR4 2032'de Dünya'ya çarparsa ne olur?
12:43 14.02.2025 (güncellendi: 12:46 14.02.2025)
NASA, çapı 40 ila 100 metre arasında değişen ve 2024 YR4 olarak adlandırılan bir asteroidi yakından takip ediyor. yüzde 1.2 çarpma ihtimali bulunan göktaşı, 2032 yılında Dünya’ya yaklaşacak. Olası bir çarpışma durumunda şehir yıkıcı bir güce sahip olan asteroit, Hiroşima bombasından 500 kat daha güçlü bir enerji açığa çıkarabilir.
NASA’nın 2024 YR4 adını verdiği asteroit, 2032 ile 2071 yılları arasında toplam altı kez Dünya’ya çarpma potansiyeline sahip. Şili’deki ATLAS sistemi tarafından ilk olarak 2024 yılının sonunda keşfedilen asteroit, şu anda Dünya’dan saniyede 13,26 kilometre hızla uzaklaşıyor. Yaklaşık 27 milyon mil mesafede bulunan göktaşının yörüngesi yakından izleniyor.
NASA
Yakın Dünya Nesneleri Araştırmaları Merkezi Direktörü Paul Chodas
, asteroitin 2032 yılında Dünya’ya
çarpma ihtimalinin yalnızca yüzde 1,2 olduğunu belirterek, “Bu, yüzde 99 oranında ıskalama şansı demek. Ancak yine de dikkate alınması gereken bir durum” dedi.
Olası çarpışmanın etkisi korkutuyor
3D simülasyonlar, asteroitin çarpışması durumunda bir şehri tamamen yok edebileceğini ortaya koyuyor. Hiroşima’ya
atılan atom bombasından 500 kat daha güçlü bir patlamaya
yol açabilecek bu çarpma, sekiz megaton TNT gücünde bir enerji
açığa çıkarabilir. Uzmanlar, bu tür bir çarpışmanın etkilerinin "yerel" kalacağını ancak ciddi zararlara yol açabileceğini belirtiyor.
Hangi bölgeler risk altında?
Asteroitin "risk koridoru" olarak tanımlanan olası çarpma alanları arasında Güney Amerika
, Atlas Okyanusu
, Sahra Altı Afrika
ve Güney Asya
yer alıyor. Potansiyel olarak risk altında olan ülkeler arasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezuela ve Kolombiya
bulunuyor.
NASA DART göreviyle hazırlık yapıyor
NASA, 2022’de gerçekleştirdiği DART (Çift Asteroit Yönlendirme Testi) göreviyle, bir uzay aracını asteroitin yörüngesini değiştirmek için çarptırarak başarı elde etmişti. Bu yöntemin, gelecekte benzer çarpışma tehditlerine karşı kullanılabileceği ifade ediliyor. Uzay ajansı, çarpma ihtimalinin düşük olduğunu ancak herhangi bir senaryoya hazırlıklı olduklarını açıkladı.
Asteroit tehlikesi gözlemleniyor
NASA mühendislerinden David Rankin, “Çarpışma olasılığı oldukça düşük. Ancak asteroitin boyutu ve yapısı, olası etkilerde kritik bir rol oynayacaktır. Şimdilik endişe etmemize gerek yok” dedi. Uzay ajansı, göktaşının yörüngesini daha iyi anlayabilmek için gözlemlerini sürdürüyor.
Çarpma i̇htimali daha i̇yi tahmin edilecek
NASA yetkilileri, ilerleyen gözlemlerle 2024 YR4'ün çarpma ihtimalinin daha kesin bir şekilde belirlenebileceğini söylüyor. Bu süreçte, asteroitin 2032’de Dünya’ya tehlikeli bir şekilde yaklaşma ihtimali detaylandırılacak. Uzay ajansı, daha önce benzer asteroidlerin risk listesinden çıkarıldığını ve bu göktaşının da ilerleyen yıllarda güvenli kabul edilebileceğini belirtti.