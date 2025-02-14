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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat... 14.02.2025, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray sk
uefa avrupa ligi
az alkmaar
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşarken galibiyet elde edemedi, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçını da kazanamadı.AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 9. maçta 5. galibiyetini alırken henüz yenilgiyle tanışmadı.AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 10. dakikada Sven Mijnans'ın frikikten attığı golle 1-0 geri düştü. Elias Jelert ve Berkan Kutlu'nun savunduğu sol kanatta Ernest Poku'yu durdurmakta zorlanan Galatasaray, rakibinin tehlikeli ataklarına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın kritik müdahaleleriyle farkın açılmasını önledi. Müsabakanın 20. dakikasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakalayan Galatasaray, yine de oyunun kontrolünü alamadı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Troy Parrott'un penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen kırmızı-beyazlılar, devre arasına 2-1 üstün girdi.Müsabakanın ikinci yarısı da Galatasaray için kötü başladı. Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekip, oyundan düştü. Mücadelenin 57. dakikasında Jordy Clasie, 66. dakikasında ise David Moller Wolfe'nin gollerine engel olamayan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'ın en azından maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı kazanması gerekecek.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi

01:02 14.02.2025 (güncellendi: 01:52 14.02.2025)
© AA / Raşid Necati AslımUEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Galatasaray mücadele etti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile Galatasaray mücadele etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2025
© AA / Raşid Necati Aslım
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da olacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çıktığı son 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşarken galibiyet elde edemedi, bu sezon Avrupa kupalarında çıktığı 6 deplasman maçını da kazanamadı.
AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 9. maçta 5. galibiyetini alırken henüz yenilgiyle tanışmadı.
AFAS Stadı'nda yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 10. dakikada Sven Mijnans'ın frikikten attığı golle 1-0 geri düştü. Elias Jelert ve Berkan Kutlu'nun savunduğu sol kanatta Ernest Poku'yu durdurmakta zorlanan Galatasaray, rakibinin tehlikeli ataklarına rağmen Abdülkerim Bardakcı'nın kritik müdahaleleriyle farkın açılmasını önledi.
Müsabakanın 20. dakikasında Roland Sallai'nin kaydettiği golle 1-1 beraberliği yakalayan Galatasaray, yine de oyunun kontrolünü alamadı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Troy Parrott'un penaltıdan attığı golle yeniden öne geçen kırmızı-beyazlılar, devre arasına 2-1 üstün girdi.
Müsabakanın ikinci yarısı da Galatasaray için kötü başladı. Kaan Ayhan'ın 51. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekip, oyundan düştü.
Mücadelenin 57. dakikasında Jordy Clasie, 66. dakikasında ise David Moller Wolfe'nin gollerine engel olamayan Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Galatasaray'ın en azından maçı uzatmaya taşımak için 3 farklı kazanması gerekecek.
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