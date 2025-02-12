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DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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dem parti
devlet bahçeli
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DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin size ihtiyacı varDEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.
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mhp, dem parti, devlet bahçeli, tuncer bakırhan
mhp, dem parti, devlet bahçeli, tuncer bakırhan

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'

18:08 12.02.2025 (güncellendi: 18:53 12.02.2025)
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Harun Özalp
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DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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