https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/dem-parti-es-baskani-bakirhandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-gecmis-olsun-telefonu--1093608279.html

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'

DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'

Sputnik Türkiye

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T18:08+0300

2025-02-12T18:08+0300

2025-02-12T18:53+0300

türkiye

mhp

dem parti

devlet bahçeli

tuncer bakırhan

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DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin size ihtiyacı varDEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/devlet-bahceliden-ozgur-ozele-tesekkur-telefon-grup-toplantisindaki-sozleri-nedeniyle-aradi-1093576323.html

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