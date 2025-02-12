https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/dem-parti-es-baskani-bakirhandan-mhp-genel-baskani-bahceliye-gecmis-olsun-telefonu--1093608279.html
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T18:08+0300
2025-02-12T18:08+0300
2025-02-12T18:53+0300
türkiye
mhp
dem parti
devlet bahçeli
tuncer bakırhan
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DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye'nin size ihtiyacı varDEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/devlet-bahceliden-ozgur-ozele-tesekkur-telefon-grup-toplantisindaki-sozleri-nedeniyle-aradi-1093576323.html
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mhp, dem parti, devlet bahçeli, tuncer bakırhan
mhp, dem parti, devlet bahçeli, tuncer bakırhan
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: 'Türkiye'nin size ihtiyacı var'
18:08 12.02.2025 (güncellendi: 18:53 12.02.2025)
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Türkiye'nin size ihtiyacı var
DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.