https://anlatilaninotesi.com.tr/20250214/emekli-bayram-ikramiyesi-zamlanacak-mi-masadaki-3-formul-ve-konusulan-rakamlar-ortaya-cikti-1093656208.html

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Masadaki 3 formül ve konuşulan rakamlar ortaya çıktı

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? Masadaki 3 formül ve konuşulan rakamlar ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesi için zam beklentisi arttı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 emekli bayram ikramiyesi için yeni düzenleme sinyali verdi. İşte olası yeni rakamlar

2025-02-14T09:26+0300

2025-02-14T09:26+0300

2025-02-14T09:26+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

vedat ışıkhan

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Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerde artış yapılması için bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.Emekliler i̇çin 3 farklı formül masada1. Ocak Zammı Formülü: Ocak ayında emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zam, ikramiyeye de uygulanırsa 3 bin 472 TL’ye çıkabilir. Yuvarlamayla bu rakam 3 bin 500 TL olabilir.2. Yıllık Enflasyon Formülü: 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa ödeme 4 bin 331 TL’ye yükselebilir. Yuvarlamayla 4 bin 500 TL seviyesine çıkabilir ve toplam yıllık ödeme 9 bin TL olur.3. Yüzde 50 Artış Formülü: Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 artış uygulanırsa, ikramiye 4 bin 500 TL’ye yükselebilir. Alternatif olarak 5 bin TL’ye çıkarılması ve yıllık toplam 10 bin TL ödeme yapılması da konuşuluyor.Kimler emekli bayram ikramiyesi alabiliyor?SGK'dan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ve iş göremezlik geliri alanlar ikramiyeden yararlanıyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri de ödeme alıyor.İkramiye maaşa göre değişiyor mu?Bayram ikramiyesi maaş miktarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit olarak ödeniyor. Dul ve yetim maaşı ile iş göremezlik ödeneği alanlar için ise hisse oranına göre hesaplama yapılıyor.Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak?Emeklilere bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılıyor. Geçen yıl yapılan artışla toplam ödeme 6 bin lira olmuştu. Bu yıl artış yapılırsa rakam 7 bin ila 10 bin lira arasında değişebilir.İkramiye artışı için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda karar alınması halinde, düzenleme TBMM’den geçtikten sonra resmi olarak yürürlüğe girecek.

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